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Федор Смолов: Китайский клуб предлагал мне космические условия, ни у кого в РФПЛ нет таких зарплат

Источник:  Еженедельник «Футбол»Комментарии

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов, признанный лучшим игроком в России по итогам 2016 года, рассказал о предложениях со стороны других команд.

«Правда ли, что «Лилль» выходил на меня прямо на Евро-2016? Ну как выходил… Ко мне в отеле подходил какой-то парень, говорил, что давай контакты, я свяжу тебя с «Лиллем», они очень хотят. Это как считается – выходил? Я допускаю, что, может быть, была какая-то бумага в клуб или обращение. Просто я этого не знаю. Но есть ли смысл рассматривать «Лилль», играя в «Краснодаре»?

У меня летом было супервыгодное предложение в финансовом плане из Китая. Клуб «Шанхай Шэньхуа», кажется. Оно было действительно космическим. Думаю, во всем чемпионате России ни у кого нет таких условий. Но я отказал сразу, ни секунды не раздумывал. У меня есть цель, я к ней иду и хочу в конце концов все-таки добраться.

Каким вижу себя года через три? Я вижу себя в топ-клубе европейского топового чемпионата – в Англии, Италии, Германии или Испании. Я себя там не просто вижу, я к этому стремлюсь. Потому что, когда у меня состоялся тот самый разговор с самим собой, я себе поставил цель. Теперь стараюсь идти к ней», – цитирует Смолова еженедельник «ФУТБОЛ».

Отметим, что минувшим летом в чемпионат Китая отправился экс-полузащитник «Зенита» Халк. 

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