Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  ХК Сочи1 : 4Спартак
Биатлон  Масс-старт
Хоккей  Динамо Минск1 : 3Давос
Хоккей  ЦСКА5 : 3Динамо Москва
Биатлон  Гонка преследования
Футбол  Саутгемптон1 : 1Тоттенхэм
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Казанское «Динамо» завоевало Кубок России по волейболу

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Волейболистки казанского «Динамо» обыграли в четырех партиях одноклубников из Москвы в финальном матче Кубка России среди женских команд.

Встреча, прошедшая сегодня, 28 декабря, завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев площадки.

Кубок России по волейболу
Женщины
Финал

«Динамо» (Москва) – «Динамо» (Казань) – 1:3 (23:25, 20:25, 28:26, 15:25).

Кубок едва не превратился в тыкву. Как Казань выиграла трофей


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Кубок едва не превратился в тыкву. Как Казань выиграла трофейКубок едва не превратился в тыкву. Как Казань выиграла трофейПобедой казанского «Динамо» завершился «Финал четырех» по волейболу среди женских команд.Казанское «Динамо» обыграло «Протон» и вышло в финал Кубка РоссииВ матче полуфинала Кубка России по волейболу среди женских команд казанское «Динамо» обыграло «Протон» со счетом 3:1 (25:18, 25:15, 25:10).Екатерина Гамова: Думаю, в финал Кубка России выйдут московское и казанское «Динамо»Двукратная чемпионка мира Екатерина Гамова поделилась ожиданиями от полуфинальных матчей Кубка России, которые пройдут в Казани 27 декабря.Московское «Динамо» заключило контракт с Де Ла КрусДоигровщица Бетания Де Ла Крус, выступающая за Доминиканскую республику, подписало контракт с московским «Динамо», сообщается в официальном аккаунте бело-голубых в «ВКонтакте».Владислав Фадеев: Финал четырех КР не имеет призового фондаГенеральный менеджер Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Владислав Фадеев сообщил, что Финал четырех Кубка России по волейболу среди женских команд в Казани не имеет призового фонда.Московское «Динамо» обыграло «Альбу» в Лиге чемпионовВолейболистки московского «Динамо» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов дома взяли верх над румынской «Альбой».«Кузюткину не стоит возвращаться в сборную»«Кузюткину не стоит возвращаться в сборную»Генеральный директор московского «Динамо» Владимир Зиничев – о начале сезона и предстоящем старте в Лиге чемпионов.Казанское «Динамо» разгромило «Протон» и упрочило лидерство в ЧРВолейболистки казанского «Динамо» в гостевом матче девятого тура чемпионата России обыграли «Протон» из Саратова.Московское «Динамо» в гостях проиграло «Метару»Волейболистки челябинского «Метара» в домашнем матче девятого тура чемпионата России сенсационно переиграли московское «Динамо».Казанское «Динамо» вышло в единоличные лидеры чемпионата РоссииВолейболистки казанского «Динамо» в домашнем матче седьмого тура чемпионата России уверенно обыграли «Сахалин».Московское «Динамо» в пяти сетах обыграло «Енисей»Волейболистки московского «Динамо» в выездном матче седьмого тура чемпионата России обыграли «Енисей» из Красноярска.Московское «Динамо» вышло в «Финал четырех» Кубка России среди женских командВолейболистки московского «Динамо» в завершающем матче предварительного этапа Кубка России среди женских команд одержали победу над «Воронежом» в трех партиях (25:10, 25:10, 25:17).Наталия Гончарова: Мы играли неплохо – собранно и сконцентрированноНападающая московского «Динамо» Наталия Гончарова считает, что волейболистки ее команды в матче против саратовского «Протона» играли более собранно, чем в предыдущих турах чемпионата России.Московское «Динамо» разгромило «Протон» и догнало казанских одноклубницВолейболистки московского «Динамо» нанесли поражение «Протону» из Саратова в матче шестого тура чемпионата России.Волейболистки «Динамо-Казань» выложили видео из раздевалкиВолейболистки казанского «Динамо» приняли участие в флешмобе Mannequin Challenge. Его суть заключается в том, что герои ролика должны замереть, пока их снимает камера.Казанское «Динамо» проиграло краснодарским одноклубницамВолейболистки краснодарского «Динамо» нанесли поражение «Динамо» из Казани в матче шестого тура чемпионата России.Казанское «Динамо» обыграло «Уралочку» и укрепило лидерство в чемпионате РоссииВолейболистки казанского «Динамо» обыграли «Уралочку-НТМК» из Екатеринбурга в стартовом матче пятого тура чемпионата России.Юрий Панченко: В матче с Казанью своей команды не увиделГлавный тренер московского «Динамо» Юрий Панченко считает, что у волейболисток его команды в матче чемпионата России против казанских одноклубниц не было такого настроя и огромного желания победить, как у соперниц.Ирина Заряжко: Переживала, что в «Динамо» ей будут пасовать так же мало, как и в сборнойБлокирующая казанского «Динамо» Ирина Заряжко после победы над московскими одноклубницами призналась, что, переходя в казанский клуб, переживала, что новые партнерши будут ей пасовать так же мало, как это было в сборной России.Московское «Динамо» дома проиграло казанским одноклубницамВолейболистки казанского «Динамо» одержали волевую победу над московским «Динамо» в гостевом матче четвертого тура чемпионата России.