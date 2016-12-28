Казанское «Динамо» завоевало Кубок России по волейболу
Волейболистки казанского «Динамо» обыграли в четырех партиях одноклубников из Москвы в финальном матче Кубка России среди женских команд.
Встреча, прошедшая сегодня, 28 декабря, завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев площадки.
Кубок России по волейболу
Женщины
Финал
«Динамо» (Москва) – «Динамо» (Казань) – 1:3 (23:25, 20:25, 28:26, 15:25).
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