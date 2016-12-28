«Анжи» объявил имя нового владельца клуба

Как сообщает официальный сайт «Анжи», новым владельцем махачкалинского клуба стал Осман Кадиев.



Отметим, что ранее клуб из Дагестана принадлежал другому российскому бизнесмену Сулейману Керимову.



«Как стало известно из сообщения владельца футбольного клуба «Анжи», 26 декабря 2016 года между Османам Кадиевым и ООО «Грандеко», в группу которого входил клуб «Анжи», было заключено cоглашение о передаче прав на клуб. По условиям этого соглашения структуры бывшего владельца клуба гарантировали урегулирование всех его долгов, а также исполнение всех обязательств «Анжи», существующих на момент подписания соглашения. Стороны договорились обеспечить безболезненный переход клуба новому владельцу, который не повлияет на его работу.



Новый владелец Осман Кадиев принял под свой контроль клуб и выразил готовность развивать его и потенциал футболистов из Дагестана, который не мог быть полностью раскрыт в предыдущих форматах работы «Анжи». Задача, которую видит Осман Кадиев, приобретая клуб, – поднять уровень дагестанского футбола», – говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте «Анжи».

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