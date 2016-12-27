Сокровища Сулеймана. Кому пригодятся лидеры «Анжи»

«Советский спорт» рассказывает о трансферных ценниках игроков «Анжи», а также разбирается, кто из футболистов махачкалинского клуба пригодился бы другим командам РФПЛ. Напомним, сегодня клуб объявил о распродаже ведущих футболистов из-за финансовых проблем.

Александр Беленов

Возраст: 30 лет

Позиция: голкипер

Статистика: 17 матчей (18 пропущенных мячей, 7 «сухих» игр)

Трансферный ценник: 4 млн евро

По оценкам авторитетного портала Transfermarkt.de, самым ценным игроком в составе «Анжи» является голкипер Александр Беленов. 30-летний вратарь оценивается в 4 млн евро.

Все справедливо. Именно благодаря ему махачкалинский клуб находится за границей вылета из РФПЛ. Сейчас в активе игрока 17 матчей, 18 пропущенных голов и 7 «сухих» встреч. Невероятно, но в его активе и три отраженных пенальти.

Кому Беленов может быть полезен?

Если бы «Анжи» немного раньше объявил о распродаже, возможно, Беленов перешел бы в «Зенит». Однако, теперь этот переход вряд ли состоится. Питерский клуб усилился вратарем «Уфы» Андреем Луневым, и теперь, наверняка, думает, как быть с Юрием Лодыгиным и Михаилом Кержаковым.

О возвращении в «Кубань» говорить не приходится. Краснодарский клуб сейчас переживает не самое лучшее время, выступая в ФНЛ, и, как московское «Динамо», испытывая серьезные финансовые проблемы.



Возможно, Беленов получит предложение от «Терека». Клуб из Грозного, как заявлял его наставник Рашид Рахимов, намерен побороться за место в еврокубках. Очевидно, такой опытный футболист, как Беленов сумеет помочь «Тереку» достичь поставленных целей.

Шандао



Возраст: 28 лет

Позиция: защитник

Статистика: 7 матчей (3 желтые карточки)

Трансферный ценник: 3 млн евро

Бразильский защитник «Анжи», перешедший в клуб из «Кубани», оценивается в 3 млн евро. Он занимает второе место в списке самых дорогих футболистов махачкалинского клуба. В нынешнем сезоне футболист провел во всех турнирах 7 матчей и получил 3 желтые карточки.

Кому Шандао может быть полезен?



В данном вопросе рассуждать сложно, поскольку игрок не является футболистом основы, а сейчас практически все клубы РФПЛ в защитной линии укомплектованы более менее нормально.



Возможно, футболист пригодился бы «Зениту». Известно, что команду хочет покинуть Николас Ломбертс, а наставник питерского клуба Мирча Луческу лучше остальных тренеров России знает, как работать с бразильскими игроками.



Сергей Паршивлюк



Возраст: 27 лет

Позиция: защитник

Статистика: 16 матчей (3 желтые карточки)

Трансферный ценник: 2,50 млн евро

Этот защитник известен своей игрой за московский «Спартак». К сожалению, после полученных травм колена футболист так и не вышел на свой прежний уровень. Возможно, поэтому футболист покинул красно-белых минувшим летом.



В махачкалинском клубе ему обещали постоянную практику. На данный момент он сыграл во всех турнирах 16 матчей и получил три желтые карточки, а портал Transfermarkt оценивает его в 2,50 млн евро. За Сергеем числится третье место в списке самых дорогих игроков «Анжи».



Кому Паршивлюк может быть полезен?



Стоит напомнить, что Сергей этим летом побывал на медосмотре в «Краснодаре». Возможно, «быки» все-таки попробуют договориться с футболистом, но есть одно «но». 15 декабря команду Игоря Шалимова пополнил защитник сборной Эквадора Кристиан Рамирес. Но ведь тогда никто и не знал, что «Анжи» соберется продавать своих ведущих игроков...



«Рубину» было бы неплохо приобрести игрока с российским паспортом. Всем известно, сколько легионеров минувшим летом приобрел казанский клуб. Но устроит ли этот аргумент наставника команды Хави Грасию?

Янник Боли



Возраст: 28 лет

Позиция: нападающий

Статистика: 11 матчей (2 гола и 2 желтые карточки)

Трансферный ценник: 1,50 млн евро

Бывший нападающий «ПСЖ» Боли входит в список самых дорогих игроков «Анжи». Пожалуй, для этого футболиста, в отличии от его коллег, распродажа в клубе – хорошая новость.

На него, как сообщалось ранее, претендуют два московских клуба: ЦСКА и «Локомотив». Наставник красно-зеленых Юрий Семин хочет видеть в команде нового нападающего.

В «Локомотиве», как и в ЦСКА, темнокожие игроки выступали на очень приличном уровне. Мы помним Ахмеда Мусу, Сейду Думбия и Бай Умар Ниасса. Для игрока «Анжи» это отличная возможность попробовать пробиться в еврокубки и заявить о себе.

Кому Боли может быть полезен?

Нападающий махачкалинского клуба будет иметь больше шансов в ЦСКА. Все-таки, у армейцев есть отличный опыт работы с игроками из Африки. К тому же, сейчас нет в ЦСКА нападающего, который является игроком основы. Возможно, команду покинут два форварда: Ласина Траоре и Карлос Страндберг. Это только на руку для Боли.

В «Локомотиве» немного другая ситуация: есть Петар Шкулетич, который пусть и не часто, но выходит на поле. К тому же, не стоит забывать и про Эзекиэля Хенти, который хочет доказать свою состоятельность. А в последних матчах на острие у «Локо» Маркес Майкон. В общем, Боли будет проще попасть в основу именно в ЦСКА.

Георгий Тигиев



Возраст: 21 год

Позиция: Защитник

Статистика: 16 матчей

Трансферный ценник: 800 тысяч евро

Скорее всего, команду покинет молодой крайний защитник. Минувшим летом СМИ сватали его в «Зенит», однако, Тигиев продолжает выступать за махачкалинский клуб.



Кому Тигиев может быть полезен?



Несмотря на то, что Transfermarkt оценивает Тигиева в 800 тысяч евро, он, например, может помочь «Ростову» сотворить чудо и в Лиге Европы. Курбан Бердыев умеет работать с игроками любого возраста.



Наверняка на игрока будет серьезный спрос со стороны ведущих клубов чемпионата России. Все-таки, Георгий – российский футболист. Помимо «Зенита», который летом пытался его приобрести, на него может претендовать «Локомотив», Юрий Семин не раз заявлял о желании приобрести защитника.