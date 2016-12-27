Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Маунтфилд4 : 3Автомобилист
Хоккей  Ак Барс2 : 3СКА
Футбол  Ливерпуль2 : 1Сток Сити
Хоккей  Лада6 : 4Салават Юлаев
Хоккей  Йокерит2 : 2Динамо Рига
Хоккей  Чехия (U-20)- : -Швейцария (U-20)
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Сокровища Сулеймана. Кому пригодятся лидеры «Анжи»

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Футболисты "Анжи"
Футболисты "Анжи"Источник: «Советский спорт»

«Советский спорт» рассказывает о трансферных ценниках игроков «Анжи», а также разбирается, кто из футболистов махачкалинского клуба пригодился бы другим командам РФПЛ. Напомним, сегодня клуб объявил о распродаже ведущих футболистов из-за финансовых проблем.

Александр Беленов 

Возраст: 30 лет
Позиция: голкипер
Статистика: 17 матчей (18 пропущенных мячей, 7 «сухих» игр)
Трансферный ценник: 4 млн евро

По оценкам авторитетного портала Transfermarkt.de, самым ценным игроком в составе «Анжи» является голкипер Александр Беленов. 30-летний вратарь оценивается в 4 млн евро. 

Все справедливо. Именно благодаря ему махачкалинский клуб находится за границей вылета из РФПЛ. Сейчас в активе игрока 17 матчей, 18 пропущенных голов и 7 «сухих» встреч. Невероятно, но в его активе и три отраженных пенальти.

Кому Беленов может быть полезен?

Если бы «Анжи» немного раньше объявил о распродаже, возможно, Беленов перешел бы в «Зенит». Однако, теперь этот переход вряд ли состоится. Питерский клуб усилился вратарем «Уфы» Андреем Луневым, и теперь, наверняка, думает, как быть с Юрием Лодыгиным и Михаилом Кержаковым.

О возвращении в «Кубань» говорить не приходится. Краснодарский клуб сейчас переживает не самое лучшее время, выступая в ФНЛ, и, как московское «Динамо», испытывая серьезные финансовые проблемы. 

Возможно, Беленов получит предложение от «Терека». Клуб из Грозного, как заявлял его наставник Рашид Рахимов, намерен побороться за место в еврокубках. Очевидно, такой опытный футболист, как Беленов сумеет помочь «Тереку» достичь поставленных целей.

Шандао

Возраст: 28 лет
Позиция: защитник
Статистика: 7 матчей (3 желтые карточки)
Трансферный ценник: 3 млн евро

Бразильский защитник «Анжи», перешедший в клуб из «Кубани», оценивается в 3 млн евро. Он занимает второе место в списке самых дорогих футболистов махачкалинского клуба. В нынешнем сезоне футболист провел во всех турнирах 7 матчей и получил 3 желтые карточки. 

Кому Шандао может быть полезен?

В данном вопросе рассуждать сложно, поскольку игрок не является футболистом основы, а сейчас практически все клубы РФПЛ в защитной линии укомплектованы более менее нормально. 

Возможно, футболист пригодился бы «Зениту». Известно, что команду хочет покинуть Николас Ломбертс, а наставник питерского клуба Мирча Луческу лучше остальных тренеров России знает, как работать с бразильскими игроками. 

Сергей Паршивлюк

Возраст: 27 лет
Позиция: защитник
Статистика: 16 матчей (3 желтые карточки)
Трансферный ценник: 2,50 млн евро

Этот защитник известен своей игрой за московский «Спартак». К сожалению, после полученных травм колена футболист так и не вышел на свой прежний уровень. Возможно, поэтому футболист покинул красно-белых минувшим летом. 

В махачкалинском клубе ему обещали постоянную практику. На данный момент он сыграл во всех турнирах 16 матчей и получил три желтые карточки, а портал Transfermarkt оценивает его в 2,50 млн евро. За Сергеем числится третье место в списке самых дорогих игроков «Анжи».

Кому Паршивлюк может быть полезен?

Стоит напомнить, что Сергей этим летом побывал на медосмотре в «Краснодаре». Возможно, «быки» все-таки попробуют договориться с футболистом, но есть одно «но». 15 декабря команду Игоря Шалимова пополнил защитник сборной Эквадора Кристиан Рамирес. Но ведь тогда никто и не знал, что «Анжи» соберется продавать своих ведущих игроков...

«Рубину» было бы неплохо приобрести игрока с российским паспортом. Всем известно, сколько легионеров минувшим летом приобрел казанский клуб. Но устроит ли этот аргумент наставника команды Хави Грасию?

Янник Боли 

Возраст: 28 лет
Позиция: нападающий
Статистика: 11 матчей (2 гола и 2 желтые карточки)
Трансферный ценник: 1,50 млн евро

Бывший нападающий «ПСЖ» Боли входит в список самых дорогих игроков «Анжи». Пожалуй, для этого футболиста, в отличии от его коллег, распродажа в клубе – хорошая новость.

На него, как сообщалось ранее, претендуют два московских клуба: ЦСКА и «Локомотив». Наставник красно-зеленых Юрий Семин хочет видеть в команде нового нападающего.

В «Локомотиве», как и в ЦСКА, темнокожие игроки выступали на очень приличном уровне. Мы помним Ахмеда Мусу, Сейду Думбия и Бай Умар Ниасса. Для игрока «Анжи» это отличная возможность попробовать пробиться в еврокубки и заявить о себе. 

Кому Боли может быть полезен?

Нападающий махачкалинского клуба будет иметь больше шансов в ЦСКА. Все-таки, у армейцев есть отличный опыт работы с игроками из Африки. К тому же, сейчас нет в ЦСКА нападающего, который является игроком основы. Возможно, команду покинут два форварда: Ласина Траоре и Карлос Страндберг. Это только на руку для Боли. 

В «Локомотиве» немного другая ситуация: есть Петар Шкулетич, который пусть и не часто, но выходит на поле. К тому же, не стоит забывать и про Эзекиэля Хенти, который хочет доказать свою состоятельность. А в последних матчах на острие у «Локо» Маркес Майкон. В общем, Боли будет проще попасть в основу именно в ЦСКА. 

Георгий Тигиев

Возраст: 21 год
Позиция: Защитник
Статистика: 16 матчей
Трансферный ценник: 800 тысяч евро

Скорее всего, команду покинет молодой крайний защитник. Минувшим летом СМИ сватали его в «Зенит», однако, Тигиев продолжает выступать за махачкалинский клуб. 

Кому Тигиев может быть полезен?

Несмотря на то, что Transfermarkt оценивает Тигиева в 800 тысяч евро, он, например, может помочь «Ростову» сотворить чудо и в Лиге Европы. Курбан Бердыев умеет работать с игроками любого возраста. 

Наверняка на игрока будет серьезный спрос со стороны ведущих клубов чемпионата России. Все-таки, Георгий – российский футболист. Помимо «Зенита», который летом пытался его приобрести, на него может претендовать «Локомотив», Юрий Семин не раз заявлял о желании приобрести защитника.

Джикия в «Спартаке», Бериша в «Тереке». Таблица трансферов РФПЛ

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Цаллагов подписал контракт с «Зенитом»По информации издания «Спорт День за Днем», защитник «Крыльев Советов» Ибрагим Цаллагов стал игроком «Зенита».Самедов. Точка невозврата. Колонка Сергея МикуликаСамедов. Точка невозврата. Колонка Сергея Микулика«Обозреватель «Советского спорта» – о затянувшемся трансфере полузащитника сборной России.Агент Адриано: Луису нравится работа Карреры, он считает «Спартак» великим клубомФутбольный агент Гилмар Велоз, представляющий интересы нападающего «Милана» Луиса Адриано, рассказал об отношении своего клиента к московскому «Спартаку» и его главному тренеру Массимо Каррере.Дьяков может вернуться в московское «Динамо»Защитник Виталий Дьяков может вернуться в «Динамо», которому принадлежат права на футболиста.Зидан вернет из «Айнтрахта» 19-летнего защитника на замену ПепеЗащитник мадридского «Реала» Пепе может покинуть клуб в январе 2017 года. Об этом сообщает издание Marca.«Анжи» объявил о предстоящей продаже ведущих игроковОб этом говорится в официальном заявлении клуба.Защитник «Химок» Шумских приглашен на просмотр в «Амкар»Защитник футбольного клуба «Химки» Алексей Шумских получил приглашение на просмотр в «Амкар».«Милан» и «Рома» поборются за УилшераПолузащитник лондонского «Арсенала» Джек Уилшер, выступающий на правах аренды за «Борнмут», может переехать в чемпионат Италии.Адриано Галлиани: Трансфер Луиса Адриано в «Спартак» вполне возможенГенеральный директор «Милана» Адриано Галлиани прокомментировал информацию об интересе к форварду «россонери» Луису Адриано со стороны московского «Спартака».Джикия в «Спартаке», Бериша в «Тереке». Таблица трансферов РФПЛДжикия в «Спартаке», Бериша в «Тереке». Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и состоявшихся переходах в зимнее трансферное окно в РФПЛ.«Арсенал»: Клуб ведет переговоры с Комбаровым, Дьякова в команде точно не будетПрезидент «Арсенала» Гурам Аджоев подтвердил, что клуб ведет переговоры с защитником «Томи» Кириллом Комбаровым.Агент: «Спартак» может купить Йоветича? Любому игроку очень тяжело покинуть ИталиюАгент Томислав Эрцег, представляющий агентство LIAN SPORTS, которое занимается делами нападающего «Интера» Стевана Йоветича, прокомментировал интерес к футболисту со стороны «Спартака».Моуринью заблокировал трансфер Марсьяля в «Севилью»Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль не покинет клуб в январе 2017 года. Об этом сообщает Daily Mail.«Реал» установил ценник на Хамеса РодригесаРуководство мадридского «Реала» готово отпустить полузащитника Хамеса Родригеса в другой клуб летом 2017 года.«Спартак» пытается снизить цену на СамедоваПереход Александра Самедова из «Локомотива» в «Спартак» затягивается из-за того, что красно-белые хотят уменьшить сумму трансфера, сообщает «Спорт день за днем».«Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» ведут борьбу за Алекса СандроЗащитник «Ювентуса» Алекс Сандро может покинуть команду в январе 2017 года. Об этом сообщает издание Calciomercato.com.Утка по-итальянски. Почему Роббен не перейдет в «Зенит»Утка по-итальянски. Почему Роббен не перейдет в «Зенит»«Советский спорт» оценивает вероятность переезда капитана сборной Голландии из Мюнхена в Россию.Денис Попов: Нельзя однозначно говорить, получится у Ниасса в ЦСКА или нетБывший нападающий ЦСКА Денис Попов считает, что форвард «Эвертона» Бай Умар Ниассе может стать хорошим приобретением для армейцев.«Валенсия», «Интер» и «Марсель» претендуют на Оби МикелаПолузащитник «Челси» Джон Оби Микел может сменить клуб в зимнее трансферное окно.Али Узденов: «Ростов» ведет переговоры по Навасу и ПолозуЧлен совета директоров «Ростова» Али Узденов заявил, что клуб рассчитывает договориться о продлении контрактов с защитником Сесаром Навасом и форвардом Дмитрием Полозом.

Анжи
Анжикалендарьстатистика
Алешандре Шандао
Алешандре Шандаовсе новости
Янник Боли
Янник Боливсе новости
Сергей Паршивлюк
Сергей Паршивлюквсе новости
Георгий Тигиев
Георгий Тигиеввсе новости
Александр Беленов
Александр Беленоввсе новости
Возможные трансферы
Возможные трансферы