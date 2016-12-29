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Новый год лидером встретит «Волга»

Игорь Зетилов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

На первом этапе чемпионата России по хоккею с мячом в западной группе ульяновская команда второй раз переиграла в Нижнем Новгороде местный «Старт» (7:5). Ближайший преследователь «Волги» - «Водник» не без труда победил в Кирове. «Родина» дважды вела в счете, но в итоге уступила 2:4.

Московское «Динамо» после поражения в первом матче взяло реванш у казанских одноклубников (4:2) и почти обеспечило себе место в заветной четверке, которая продолжит борьбу за медали.


1 Волга Ульяновская область 16 13 2 1 94-53 41

2 Водник Архангельск 16 12 2 2 72-44 38

3 Динамо-Москва 16 7 0 9 59-81 21

4 Динамо-Казань 18 4 5 9 56-68 17

5 Родина Киров 18 4 4 10 47-61 16

6 Старт Нижний Новгород 16 2 3 11 46-67 9


5 января 2017 года, четверг

Водник - Волга

Динамо-Москва - Старт

Динамо-Казань - Родина

6 января, пятница

Водник - Волга

Динамо-Москва - Старт

Динамо-Казань - Родина

9 января, понедельник

Водник - Старт

Динамо-Москва - Волга

10 января, вторник

Водник - Старт

Динамо-Москва - Волга

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