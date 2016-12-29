Вячеслав Солодухин: Сделали подарок себе и болельщикам

Нападающий «Ак Барса» Вячеслав Солодухин поделился впечатлениями от победы над «Северсталью» (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

- Впечатления от матча положительные. Самое главное – выиграли. Сделали подарок себе и болельщикам. Есть, конечно, нюансы определенные, все-таки это первая игра. Считаю, был сумбур немного в моих действиях. Надеюсь как можно быстрее довести все до автоматизма, до конца понять тактику.

- Взаимодействия с партнерами, как оцените?

- Мне понравилось играть со своими партнерами, я получил удовольствие. Повторюсь, самое главное – это то, что после непростого первого периода уступая в счете 0:2, мы нашли силы переломить игру.

- Такое начало матча связано с недооценкой соперника?

- Хоккей такая штука. Вы сами видели, какие голы залетали. Я бы не сказал, что это были комбинации прям до пустых ворот. В первом случае небольшой «кекс» произошел, во время второго гола Галимов отбил шайбу, попал в игрока, в борьбе она залетела. Тренерский штаб внес коррективы, в перерыве поговорили. Где-то начали работать от простого, и это принесло свои плоды.

- Во втором матче подряд голкиперы совершают результативные ошибки, словно в команде какой-то вирус.

- Никакого вируса. Вратари у нас в порядке. Бывает такое. Не ошибается тот, кто не играет. Ничего страшного в этом нет, мы были уверены, что переломим ход матча.