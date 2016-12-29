Вячеслав Солодухин: Сделали подарок себе и болельщикам
Нападающий «Ак Барса» Вячеслав Солодухин поделился впечатлениями от победы
над «Северсталью» (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
- Впечатления от матча положительные.
Самое главное – выиграли. Сделали подарок себе и болельщикам. Есть, конечно,
нюансы определенные, все-таки это первая игра. Считаю, был сумбур немного в
моих действиях. Надеюсь как можно быстрее довести все до автоматизма, до конца
понять тактику.
- Взаимодействия с партнерами, как оцените?
- Мне понравилось играть со своими партнерами, я получил удовольствие. Повторюсь, самое главное – это то, что после непростого первого периода уступая в счете 0:2, мы нашли силы переломить игру.
- Такое начало матча связано с
недооценкой соперника?
- Хоккей такая штука. Вы сами видели, какие голы залетали. Я бы не сказал, что это были комбинации прям до пустых ворот. В первом случае небольшой «кекс» произошел, во время второго гола Галимов отбил шайбу, попал в игрока, в борьбе она залетела. Тренерский штаб внес коррективы, в перерыве поговорили. Где-то начали работать от простого, и это принесло свои плоды.
- Во втором матче подряд голкиперы
совершают результативные ошибки, словно в команде какой-то вирус.
- Никакого вируса. Вратари у нас в порядке. Бывает такое. Не ошибается тот, кто не играет. Ничего страшного в этом нет, мы были уверены, что переломим ход матча.
Матч
Ак Барс - Северсталь - 3:2 (0:2, 3:0, 0:0)
Голы:
Хацей 4:43 (0:1). Сизов (Мазур, Кодола), 7:06 (0:2). Токранов (Секач, Азеведо), 25:32 (1:2 - бол.). Секач (Свитов, Токранов), 27:51 (2:2 - бол.). Эллиотт (Токранов, Глинкин), 37:58 (3:2).
Место и дата
29 декабря 19:00, Татнефть-Арена, Онлайн-трансляция