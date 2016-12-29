Андрей Назаров: Мы пока отстаем от заветной восьмерки

Главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров поделился впечатлениями от победы своих подопечных над «Витязем» (5:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Хочу поздравить болельщиков с Новым годом. Здоровья, счастья вам и продолжайте смотреть хоккей! По игре нам где-то повезло. Хоть мы пропустили первыми, потом пошли эти голы. Рад победе, готовимся к следующим матчам.

Насколько доволен Кареевым и Первышиным? Не буду ничего по ним говорить. Ребята полностью отдаются игре, отдельно кого-то выделять не хочется. Нам ещё есть над чем работать. Мы пока отстаем от заветной восьмерки. Несмотря на победу, мы не в восьмёрке, и это плохо.», - сказал Назаров на послематчевой пресс-конференции.