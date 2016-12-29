Андрей Назаров: Мы пока отстаем от заветной восьмерки
Главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров поделился впечатлениями от
победы своих подопечных над «Витязем» (5:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
«Хочу поздравить болельщиков с Новым годом. Здоровья, счастья вам и
продолжайте смотреть хоккей! По игре нам где-то повезло. Хоть мы пропустили
первыми, потом пошли эти голы. Рад победе, готовимся к следующим матчам.
Насколько доволен Кареевым и Первышиным? Не буду ничего по ним говорить. Ребята полностью отдаются игре, отдельно кого-то выделять не хочется. Нам ещё есть над чем работать. Мы пока отстаем от заветной восьмерки. Несмотря на победу, мы не в восьмёрке, и это плохо.», - сказал Назаров на послематчевой пресс-конференции.
Матч
Витязь - Нефтехимик - 2:5 (0:0, 1:2, 1:3)
Голы:
Афиногенов (Головков, Никулин), 23:49 (1:0 - бол.). Гюнге (Брюле, Квартальнов), 29:10 (1:1). Полыгалов (Столяров, Бортников), 32:00 (1:2). Брюле (Гюнге, Лямин), 46:19 (1:3 - бол.). Полыгалов (Бортников), 46:48 (1:4). Макеев (Семёнов, Афиногенов), 50:38 (2:4). Бортников (Столяров), 56:38 (2:5).
Место и дата
29 декабря 19:30, ДС Витязь, Онлайн-трансляция