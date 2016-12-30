Российская «молодежка» проиграла американцам на чемпионате мира
Молодежная сборная России по хоккею проиграла команде США (2:3) на молодежном чемпионате мира, который проходит в Канаде.
На пятой минуте нападающий сборной США Клейтон Келлер открыл счет броском с близкого расстояния, замкнув диагональную передачу.
Ответную шайбу забросил Кирилл Ураков, сумевший попасть по шайбе черенком клюшки в борьбе с защитником. Он отличился в меньшинстве.
Во втором периоде американцы сумели дважды поразить ворота Ильи Самсонова, а под занавес 20-минутке капитан россиян Кирилл Капризов сократил отставание, реализовав численное преимущество.
В концовке встречи обе команды имели голевые моменты (в частности, буллит на 59-й минуте не реализовал Тейдж Томпсон), однако счет на табло «Эйр Канада Центра» не изменился.
1 январе подопечные Валерия Брагина завершат свое выступление на групповом этапе матчем со словаками. Начало этой игры - в 4:00 по Москве. Американцы 31 декабря проведут принципиальный матч с Канадой, который определит победителя группы B. Сборная России с одной победой на турнире идет третьей в группе.
Матч
Россия (U-20) - США (U-20) - 2:3 (1:1, 1:2, 0:0)
Голы:
Келлер (Фитцжеральд, Андерсон), 4:14 (0:1). Ураков (Тренин, Зборовский), 11:59 (1:1 - мен.). Уайт (МакЭвой, Келлер), 24:03 (1:2 - бол.). Терри (Фоли, Лащински), 31:41 (1:3). Капризов (Рыков, Воробьёв), 37:17 (2:3 - бол.).
Место и дата
29 декабря 23:30, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция