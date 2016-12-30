Валерий Брагин: Пойдем тяжелым путем, ничего страшного

Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин прокомментировал поражение команды в матче с американцами на чемпионате мира (2:3).

- Американцы, как и канадцы, быстрый соперник. После Латвии надо было немного войти в ритм, потому что хоккей другой, все жестче.

После первого периода шла равная игра, борьба: то они имели преимущество, то мы. Но соперник использовал моменты, а мы — нет. В меньшинстве неплохо отыграли, Самсонов очень хороший матч провел сегодня. Реализация моментов подвела, двух голов мало.

Защита? Артем Волков простыл, пришлось распределять игровое время среди семи защитников, большая нагрузка легла на Сергачева и Рыкова.

В плане подготовки и психологии матч против Словакии будет определяющим, надо серьезно готовиться. Дальше будут игры на выбывание, там нельзя делать ошибок. Пойдем тяжелым путем, ничего страшного. Это предварительный этап, а дальше неважно кто попадется, все равно нужно выигрывать, - цитирует Брагина официальный сайт ФХР.

1 января подопечные Валерия Брагина завершат свое выступление на групповом этапе матчем со словаками. Начало этой игры - в 4:00 по Москве. Американцы 31 декабря проведут принципиальный матч с Канадой, который определит победителя группы B. Сборная России с одной победой на турнире идет третьей в группе.