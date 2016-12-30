Геннадий Тимченко: Мы с оптимизмом смотрим на дальнейшее расширение КХЛ
Председатель совета
директоров КХЛ Геннадий Тимченко подвел итоги 2016 года и поздравил хоккейных
болельщиков с Новым годом.
«Через несколько часов 2016-й год станет историей, и мне
хотелось бы сейчас подвести некоторые его итоги и заглянуть в будущее.
Мы всегда говорили о том, что КХЛ ориентирована на постоянное
развитие, привлечение в свои ряды новых клубов, распространение хоккея в
различных регионах мира.
В уходящем году мы приняли в свои ряды клуб из Пекина. В
Китае, где до КХЛ практически не было профессионального и высококачественного
хоккея, постепенно осваивают игру, начинают понимать ее нюансы и оценивать по
достоинству. Мы рады, что это происходит с помощью КХЛ, и уверены, что в
дальнейшем китайский проект «Куньлунь Ред Стар» принесет пользу всем. Лига
видит большую заинтересованность в проекте с китайской стороны.
Мы с оптимизмом смотрим в будущее в плане дальнейшего
расширения состава участников чемпионата. КХЛ остается привлекательной для
многих стран.
Среди несомненных достижений лиги в уходящем году –
сохранение финансовой независимости и стабильности. Лига планомерно выполняет
поручение Президента страны о необходимости самостоятельного обеспечения
профессионального спорта и снижения зависимости от государства. В планах –
завершение третьего сезона подряд с прибылью и распределение доходов среди
клубов.
КХЛ приняла активное участие в подготовке федерального закона
о профессиональном спорте, который определяет статус лиг и их взаимоотношения
со спортивными федерациями.
Нельзя не отметить, что за последний год укрепилось
взаимопонимание между КХЛ и Федерацией хоккея России. Совместно мы продолжаем
работать над тем, чтобы наш хоккей развивался и становился все более
популярным, был на деле спортом номер один в стране.
Дорогие болельщики! Перед наступлением Нового года хотел бы заверить: мы делаем все для того, чтобы радовать всех, кто неравнодушен к нашей любимой игре. Спасибо вам за эмоции на аренах и у экранов, за критику, к которой мы прислушиваемся, а также за то, что всегда остаетесь с нами и со своими любимыми командами. Вы – наша главная сила, с которой мы уверенно встречаем Новый год в надежде на новые успехи», – говорится в заявлении Тимченко на официальном сайте лиги.