Геннадий Тимченко: Мы с оптимизмом смотрим на дальнейшее расширение КХЛ

Председатель совета директоров КХЛ Геннадий Тимченко подвел итоги 2016 года и поздравил хоккейных болельщиков с Новым годом.

«Через несколько часов 2016-й год станет историей, и мне хотелось бы сейчас подвести некоторые его итоги и заглянуть в будущее.

Мы всегда говорили о том, что КХЛ ориентирована на постоянное развитие, привлечение в свои ряды новых клубов, распространение хоккея в различных регионах мира.

В уходящем году мы приняли в свои ряды клуб из Пекина. В Китае, где до КХЛ практически не было профессионального и высококачественного хоккея, постепенно осваивают игру, начинают понимать ее нюансы и оценивать по достоинству. Мы рады, что это происходит с помощью КХЛ, и уверены, что в дальнейшем китайский проект «Куньлунь Ред Стар» принесет пользу всем. Лига видит большую заинтересованность в проекте с китайской стороны.

Мы с оптимизмом смотрим в будущее в плане дальнейшего расширения состава участников чемпионата. КХЛ остается привлекательной для многих стран.

Среди несомненных достижений лиги в уходящем году – сохранение финансовой независимости и стабильности. Лига планомерно выполняет поручение Президента страны о необходимости самостоятельного обеспечения профессионального спорта и снижения зависимости от государства. В планах – завершение третьего сезона подряд с прибылью и распределение доходов среди клубов.

КХЛ приняла активное участие в подготовке федерального закона о профессиональном спорте, который определяет статус лиг и их взаимоотношения со спортивными федерациями.

Нельзя не отметить, что за последний год укрепилось взаимопонимание между КХЛ и Федерацией хоккея России. Совместно мы продолжаем работать над тем, чтобы наш хоккей развивался и становился все более популярным, был на деле спортом номер один в стране.

Дорогие болельщики! Перед наступлением Нового года хотел бы заверить: мы делаем все для того, чтобы радовать всех, кто неравнодушен к нашей любимой игре. Спасибо вам за эмоции на аренах и у экранов, за критику, к которой мы прислушиваемся, а также за то, что всегда остаетесь с нами и со своими любимыми командами. Вы – наша главная сила, с которой мы уверенно встречаем Новый год в надежде на новые успехи», – говорится в заявлении Тимченко на официальном сайте лиги.