Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Латвия (U-20)2 : 10Канада (U-20)
Баскетбол  УНИКС- : -Панатинаикос
Футбол  Халл Сити- : -Эвертон
Хоккей  Динамо Минск- : -Канада
Хоккей  Лугано- : -Давос
Хоккей  Швейцария (U-20)- : -Дания (U-20)
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Геннадий Тимченко: Мы с оптимизмом смотрим на дальнейшее расширение КХЛ

Источник:  КХЛКомментарии

Председатель совета директоров КХЛ Геннадий Тимченко подвел итоги 2016 года и поздравил хоккейных болельщиков с Новым годом.

«Через несколько часов 2016-й год станет историей, и мне хотелось бы сейчас подвести некоторые его итоги и заглянуть в будущее.

Мы всегда говорили о том, что КХЛ ориентирована на постоянное развитие, привлечение в свои ряды новых клубов, распространение хоккея в различных регионах мира.

В уходящем году мы приняли в свои ряды клуб из Пекина. В Китае, где до КХЛ практически не было профессионального и высококачественного хоккея, постепенно осваивают игру, начинают понимать ее нюансы и оценивать по достоинству. Мы рады, что это происходит с помощью КХЛ, и уверены, что в дальнейшем китайский проект «Куньлунь Ред Стар» принесет пользу всем. Лига видит большую заинтересованность в проекте с китайской стороны.

Мы с оптимизмом смотрим в будущее в плане дальнейшего расширения состава участников чемпионата. КХЛ остается привлекательной для многих стран.

Среди несомненных достижений лиги в уходящем году – сохранение финансовой независимости и стабильности. Лига планомерно выполняет поручение Президента страны о необходимости самостоятельного обеспечения профессионального спорта и снижения зависимости от государства. В планах – завершение третьего сезона подряд с прибылью и распределение доходов среди клубов.

КХЛ приняла активное участие в подготовке федерального закона о профессиональном спорте, который определяет статус лиг и их взаимоотношения со спортивными федерациями.

Нельзя не отметить, что за последний год укрепилось взаимопонимание между КХЛ и Федерацией хоккея России. Совместно мы продолжаем работать над тем, чтобы наш хоккей развивался и становился все более популярным, был на деле спортом номер один в стране.

Дорогие болельщики! Перед наступлением Нового года хотел бы заверить: мы делаем все для того, чтобы радовать всех, кто неравнодушен к нашей любимой игре. Спасибо вам за эмоции на аренах и у экранов, за критику, к которой мы прислушиваемся, а также за то, что всегда остаетесь с нами и со своими любимыми командами. Вы – наша главная сила, с которой мы уверенно встречаем Новый год в надежде на новые успехи», – говорится в заявлении Тимченко на официальном сайте лиги.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Дмитрий Чернышенко: В 2016 году были достигнуты все основные цели трехлетней стратегии КХЛПрезидент КХЛ Дмитрий Чернышенко подвел итоги 2016 года и поздравил болельщиков с Новым годом.Запольски, Огурцов и Козун признаны лучшими игроками недели в КХЛКХЛ назвала лучших игроков 18-й недели регулярного чемпионата КХЛ.КХЛ: Задолженность в нескольких клубах лиги не превышает 1-2 месяцевКХЛ прояснила ситуацию с задолженностью по зарплате перед игроками в клубах лиги.Максим Мамин: Каждый в команде знает свой маневр на льдуМаксим Мамин: Каждый в команде знает свой маневр на льдуФорвард ЦСКА рассказал о системе игры армейского клуба, уровнях хоккейных лиг и о том, кто в команде лучше всех читает рэп.Владивосток подал заявку на проведение Матча звезд КХЛ-2018Владивостокский «Адмирал» подал заявку на проведение в городе Матча звезд КХЛ в 2018 году, сообщается на официальном сайте хоккейного клуба.Сергей Светлов: Игроки СКА получили очень серьезные нагрузки в паузе на Евротур. Они только выходят из нихОлимпийский чемпион-1988 Сергей Светлов поделился мнением о последних матчах СКА в 2016 году против «Ак Барса» (3:4 Б) и «Локомотива» (1:2).«Адмирал» продлил контракт с РайтомФорвард «Адмирала» Джеймс Райт продлил контракт с клубом. Новое соглашение рассчитано до 30 апреля 2018 года.Леонид Вайсфельд: Теоретически Капризов может уехать в НХЛ через годГенеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд выскзался о результативности капитана молодежной сборной России и форварда уфимского клуба Кирилла Капризова.Андрей Назаров: Мы пока отстаем от заветной восьмеркиГлавный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров поделился впечатлениями от победы своих подопечных над «Витязем» (5:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.«Боженька нас наказал». СКА и «Локомотив» – о последнем матче КХЛ в 2016-м«Боженька нас наказал». СКА и «Локомотив» – о последнем матче КХЛ в 2016-мСКА получил божье наказание, Алексей Мурыгин принес победу своей команде, а «Локомотив» после разгромного поражения 1:7 сделал выводы.Валерий Белов: Матч с «Нефтехимиком» – один из худших в этом сезонеГлавный тренер «Витязя» Валерий Белов прокомментировал поражение своих подопечных от «Нефтехимика» (2:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ.Эмиль Галимов: Всегда важно выигрывать, не только перед новым годомНападающий «Локомотива» Эмиль Галимов поделился впечатлениями от победы над СКА (2:1).Павел Красковский: Мурыгин внес большую лепту в победу над СКАНападающий «Локомотива» Павел Красковский поделился впечатлениями от победы над СКА (2:1).Вячеслав Солодухин: Сделали подарок себе и болельщикамНападающий «Ак Барса» Вячеслав Солодухин поделился впечатлениями от победы над «Северсталью» (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.Зинэтула Билялетдинов: Мы к любой команде готовимся и относимся с уважениемГлавный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов поделился впечатлениями от победы своих подопечных над «Северсталью (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.Начать все заново. СКА закончил 2016-й двумя поражениями подрядНачать все заново. СКА закончил 2016-й двумя поражениями подряд«Локомотив» отомстил СКА за 1:7 и испортил лидеру регулярного чемпионата Новый год.Алексей Кудашов: За счет игры вратаря, самоотверженности и везения удалось победить СКАГлавный тренер «Локомотива» Алексей Кудашов поделился впечатлениями от победы над СКА (2:1).Вячеслав Войнов: 1 января у СКА будет сбор и тренировка. К следующей игре будем готовыЗащитник СКА Вячеслав Войнов поделился впечатлениями от поражения в матче с «Локомотивом» (1:2).Олег Знарок: Не очень серьезно отнеслись к своим моментам. Боженька нас наказалГлавный тренер СКА Олег Знарок поделился впечатлениями от поражения в матче с «Локомотивом» (1:2).Илья Ковальчук: У СКА были моменты, но их создавала одна тройка, остальные три - нетНападающий СКА Илья Ковальчук поделился впечатлениями от поражения в матче с «Локомотивом» (1:2).
Главные новости
Скелетон
Отстраненными скелетонистами являются Третьяков, Никитина, Орлова и Потылицына
Футбол
Защитник сборной Словении Балажиц стал игроком «Урала»
Футбол
Цаллагов подписал контракт с «Зенитом»
Футбол
Сергей Семак стал главным тренером «Уфы»
Формула-1
Карлос Сайнс-старший: Переход Боттаса в «Мерседес» - решенный вопрос
Бобслей
Федерация бобслея России: Четыре скелетониста отстранены до 19 января, мы не согласны с этим решением
Футбол
Гендиректор «Крыльев Советов»: Сумма компенсации за Цаллагова – конфиденциальная тайна, но мы ею довольны
Футбол
«Краснодар» объявил о переходе Ахмедова в «Шанхай СИПГ»
Футбол
Сергей Семак: Волнение есть, но единственный способ получить тренерский опыт – начать работать
Скелетон
Четыре российских скелетониста отстранены в связи с расследованием МОК
все новости