Валерий Рейнгольд: «Спартаку» нужен был центральный защитник, но не такого класса, как Джикия

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд прокомментировал переход в команду защитника Георгия Джикии из «Амкара».

– «Спартака» подписал защитника «Амкара» Георгия Джикию. Говорилось, что сумма перехода составила двух миллион евро. Нужен ли он «Спартаку»?

– Во-первых, двух миллионов он точно не стоит. В «Спартаке» есть центральные защитники. Их достаточно. Брать еще одного футболиста в нагрузку? Интересно, чья это инициатива. Если это Массимо Каррера хотел его видеть, вопрос снят. У тренера есть свои планы по игроку.

– Но вы сами говорили, что «Спартаку» нужен центральный защитник.

– Но не такого класса! Его место – в «Амкаре». Или давайте всех защитников из подобных клубов в «Спартак» брать. Они через одного такого же уровня. Я бы лучше взял защитника «Анжи» Шандао. Вот он играет очень прилично. Это сложившийся игрок. Он бы мог помочь «Спартаку». Это мое мнение. Я его не навязываю. А такой уж потребности тратить два миллиона евро на Джикию не было. Есть Сальваторе Боккетти, Сердар Таски и Илья Кутепов. Можно наигрывать своих молодых игроков. Что вам еще надо? Зачем был необходим Джикия? – сказал Рейнгольд.

Напомним, в сезоне-2016/17 23-летний защитник провел за «Амкар» 17 матчей и получил пять желтых карточек. До пермского клуба футболист выступал за дзержинский «Химик», «Спартак» из Нальчика и «Локомотив-2».