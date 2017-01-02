Николай Толстых: Царев - выдающийся футболист и тренер динамовского футбола

Экс-президент РФС и московского «Динамо» Николай Толстых прокомментировал новость о том, что скончался бывший футболист и тренер бело-голубых Виктор Царев.

- Уход из жизни такого человека, как Виктор Царев - прискорбное событие. Это выдающийся футболист, выдающийся тренер, выдающийся наставник отечественного футбола и, в особенности, динамовского футбола. Ко всем многочисленным заслугам и наградам футбольным нельзя не добавить то, что им подготовлена целая плеяда выдающихся отечественных футболистов. Он ведь долгое время возглавлял не только основной состав московского «Динамо», но и футбольную школу, в стенах которой готовилось новое поколение футболистов советского и российского периода. Я не буду перечислять его награды, но то, что это выдающийся российский футболист, тренер, наставник, педагог, не поддается сомнению, - сказал Толстых.

Сегодня, 2 января, на 86 году жизни скончался экс-защитник «Динамо» Виктор Царев.