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Райан Бабел: Я мог оказаться в «Бешикташе» еще полтора года назад

Источник:  ФК «Бешикташ»Комментарии

Полузащитник «Бешикташа» Райан Бабел прокомментировал подписание контракта с турецким клубом.

«Я вел переговоры с «Бешикташем» и раньше, когда из «Касымпаши» уехал в ОАЭ. У меня было интервью в клубе, но тогда трансфер не состоялся. В этот же раз у меня не было никаких сомнений.

Когда выступал за «Касымпашу», я играл с «Бешикташем». После того, как уехал отсюда, продолжал следить за турецким футболом. Я знаю, что «Бешикташ» развивается, как и другие клубы и вся лига. Так что у меня достаточно информации», – приводит слова Бабела официальный сайт «Бешикташа».

Напомним, 30-летний голландец подписал с клубом из Стамбула контракт на два с половиной года стоимостью 5,6 миллиона евро. Также в соглашении прописан бонус за каждый гол в размере четырех тысяч евро.

Первую половину сезона Бабел провел в «Депортиво» и забил четыре гола в 11 матчах примеры.

Полузащитник выступал за «Касымпашу» в 2013-2015 годах, после чего перешел в «Аль-Айн» из ОАЭ.

Добавим, что после 16 туров нынешнего сезона «Бешикташ» занимает второе место в чемпионате, отставая на одно очко от «Истанбула».

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