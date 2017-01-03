Зинедин Зидан: Я сказал Хамесу, что хочу, чтобы он остался в «Реале»
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прояснил ситуацию с полузащитником
Хамесом Родригесом, который не всегда попадает в стартовый состав команды.
«Я разговаривал с ним и сказал ему, что хочу, чтобы он оставался здесь, в лучшем клубе мира.
Больше на эту тему сказать нечего. Теперь нам остается только усердно работать», – приводит Marca слова Зидана.
Ранее испанская пресса сообщала о разногласиях между Зиданом и Родригесом и возможном уходе колумбийца из клуба.
В нынешнем сезоне 25-летний полузащитник забил один гол и сделал две голевые передачи в восьми матчах примеры. Также он выходил на поле в четырех матчах Лиги чемпионов и одной игре клубного чемпионата мира.
В среду «Реал» сыграет с «Севильей» в первом матче 1/8 финала Кубка Испании на «Сантьяго Бернабеу».
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча
Матч
Место и дата
04 января 23:15, Сантьяго Бернабеу, Текстовая трансляция