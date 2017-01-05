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Валерий Рейнгольд: Гончаренко поступил очень опрометчиво, возглавив ЦСКА

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд заявил, что бывший тренер «Уфы» Виктор Гончаренко совершил рискованный поступок, возглавив зимой ЦСКА.

«Гончаренко поступил очень опрометчиво, возглавив ЦСКА. Я ему от всей души желаю успеха. Но он вошел в горящий дом, который того и гляди обрушится. В ЦСКА ничего нет на данный момент. Это в «Уфе» могут сказать: «Ты главное иди не в зоне вылета и все будет в порядке». В ЦСКА другие задачи – чемпионство. Чем и как он будет играть?

Он вернул Васина в ЦСКА. Но Васин хорош в «Уфе». В ЦСКА на него ляжет совсем другая нагрузка, а скорости у него нет. Значит, нужны игроки сильнее. В данный момент, Васин – не хуже Березуцкого и Игнашевича. Но только лишь. И этого мало. Значит, дыра в обороне останется. Неприятно было смотреть, как армейцев «раздевали» в Лиге чемпионов. Нельзя играть до тех пор, пока пятки не стерлись», - считает Рейнгольд.

Напомним, что после 17 туров ЦСКА занимает третье место в чемпионате России, в активе команды 32 ока. Гончаренко возглавил клуб после отставки Леонида Слуцкого. 

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