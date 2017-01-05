Россиянка Иванова выиграла серебро чемпионата Европы

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Россиянка Иванова завоевала бронзу на ЧЕ по санному спорту в Альтенберге Россиянка Татьяна Иванова заняла третье место на чемпионате Европы по санному спорту, который проходит в Альтенберге (Германия).

Альберт Демченко: Иванова набрала хорошую форму и может выиграть медаль ЧЕ Главный тренер сборной России по санному спорту Альберт Демченко считает, что Татьяна Иванова хорошо готова к чемпионату Европы и способна успешно выступить в немецком Альтенберге, составив конкуренцию мировым лидерам.

Российские саночники заняли четвёртое место на ЧМ в эстафете На завершившемся в Кёнигзее (Германия) чемпионате мира по санному спорту сборная России заняла четвёртое место в эстафете.

Альберт Демченко: Бронзу Ивановой на ЧМ можно считать успехом Главный тренер сборной России Альберт Демченко признался, что третье место россиянки Татьяны Ивановой на чемпионате мира по санному спорту, который проходит в немецком Кенигзее, можно считать хорошим результатом.

Татьяна Иванова стала бронзовым призером чемпионата мира по санному спорту На чемпионате мира по санному спорту в Кенигзее (Германия) завершились соревнования в санях одиночках у женщин. В число призеров попала российская саночница Татьяна Иванова.

Стал известен состав сборной России на ЧМ в Германии Тренерский штаб сборной России определил составы одиночниц и двухместных экипажей, которые выступят на чемпионате мира в Германии.

Иванова, Павличенко и Демченко выступят на этапах Кубка мира в Сигулде и Оберхофе Стал известен состав сборной России на пятый и шестой этапы Кубка мира по санному спорту, которые пройдут 8-10 января в Сигулде (Латвия) и 15-17 января в Оберхофе (Германия).

Татьяна Иванова стала четвертой на этапе Кубка мира в Калгари Российская саночница Татьяна Иванова не смогла попасть на пьедестал почета на этапе Кубка мира, которых проходит в канадском Калгари.

Кубок мира. Американка Бритчер выиграла, Иванова – 7-я Американская спортсменка Саммер Бритчер стала победительницей соревнований на третьем этапе Кубка мира по санному спорту, который проходит в Парк-Сити (США).

Российские саночники стали третьими в эстафете на этапе КМ в Лейк-Плэсиде Сборная России заняла третье место в эстафете на втором этапе Кубка мира по санному спорту, который проходит в американском Лейк-Плэсиде.

Российские саночники не финишировали в эстафете на первом этапе Кубка мира Сборная России не смогла завершить эстафету на первом этапе Кубка мира по санному спорту в Иглсе (Австрия).

Демченко обошел Павличенко и стал чемпионом России у мужчин, Иванова – у женщин Саночник Альберт Демченко завоевал золотую медаль чемпионата России, победив чемпиона мира и Европы 2015 года Семена Павличенко. У женщин первенствовала Татьяна Иванова.

Виталий Мутко: Немцы доминировали в санях абсолютно, но теперь мы построили свои трассы Министр спорта РФ Виталий Мутко заявил, что постройка инфраструктуры для бобслея и санного спорта приносит свои плоды. Министр отметил, что российские спортсмены нарушили гегемонию немецких саночников и бобслеистов, сообщает «Р-Спорт».

Саночница Иванова – бронзовый призер чемпионата Европы Россиянка Татьяна Иванова завоевала бронзу чемпионата Европы по санному виду спорта.