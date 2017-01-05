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Россиянка Иванова выиграла серебро чемпионата Европы

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Россиянка Татьяна Иванова стала серебряным медалистом чемпионата Европы по санному спорту, проходящем в германском Кенигзее.

Из-за сильного снегопада победитель определялся по результатам одной, а не двух попыток. Иванова заняла второе место с результатом 51,329 секунды.

Победу одержала двукратная олимпийская чемпионка немка Натали Гайзенбергер (51,178), третьей стала ее соотечественница Татьяна Хюфнер (51,433).

Россиянка Виктория Демченко показала десятый результат (52,109), другая российская саночница Екатерина Батурина (52,600) - четырнадцатый.

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