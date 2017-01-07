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Валерий Рейнгольд: Сибирских и уральских футбольных команд в РФПЛ быть не должно

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд негативно оценил ситуацию в «Томи», которая испытывает финансовые проблемы и планирует доигрывать сезон молодежным составом.

«Проще было бы сняться с чемпионата сразу и не морочить никому голову. Для того, чтобы находиться в РФПЛ нужно иметь хорошую финансовую базу. Если ее нет, забудьте про профессиональный футбол. Играйте на первенство области. Мне не жалко «Томь». Мне жалко болельщиков.

У меня жесткое мнение по этому вопросу. Сибирских и уральских футбольных команд у нас быть не должно. Отдачи никакой. Народ на матчи не ходит. Если их команда не играет со «Спартаком» - стадион пуст. Осенью играть нельзя. И еще местные школы за все эти годы никаких новых имен е дали. Зачем там футбол? Было бы лучше, если бы эти области ориентировались на зимние виды спорта. Дешевле и проще. Хоккей, лыжи, биатлон, хоккей с мячом, который в Иркутске, Хабаровске и Кирове полные стадионы собирает. Вот это правильно, а футбол – не сибирско-уральская игра», – считает Рейнгольд.

Напомним, у «Томи» проблемы с бюджетом, а сотрудники и игроки клуба не получали зарплату с середины лета. Судебные приставы арестовали здание административно-бытового корпуса футбольного клуба «Томь» из-за долга в 39 млн рублей по налоговым платежам.

Сейчас «Томь» занимает последнюю строчку в турнирной таблице, часть легионеров планирует покинуть команду. Спортивный директор клуба Игорь Кудряшов говорит о том, что вероятнее всего команда будет доигрывать сезон молодежным составом. 20 декабря прошла встреча с руководством «Томи». Сергей Жвачкин подчеркнул, что футбольный клуб продолжит свое существование. Деньги, по предварительным данным, перечислят в январе.

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