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«Манчестер Юнайтед» по инициативе Моуринью постарается приобрести в январе Перишича

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

По информации издания  Calciomercato, полузащитник миланского «Интера» Иван Перишич может перебраться в чемпионат Англии.

Согласно информации источника, на игрока сборной Хорватии претендует «Манчестер Юнайтед». Отмечается, что в услугах футболиста заинтересован наставник «красных дьяволов» Жозе Моуринью, который хочет видеть Перишича в своей команде уже этой зимой.

Ранее сообщалось об интересе к полузащитнику со стороны «Барселоны», «Ливерпуля» и «Челси».

В нынешнем сезоне 27-летний Перишич провел во всех турнирах за миланский клуб 23 матча, забил 6 голов и отдал 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt.de оценивает футболиста в 25 млн евро, а его контракт с «Интером» рассчитан до 2020 года.

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