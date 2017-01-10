Игроки «Мордовии» готовы бастовать

Генеральный директор Общероссийского профсоюза футболистов (ОПСФ) Александр Зотов рассказал о серьезных намерениях игроков саранской «Мордовии», которым несколько месяцев не платят зарплату.

Напомним, во вторник «Столица С» сообщила о том, что игроки «Мордовии» должны были выйти из отпуска сразу после новогодних праздников, но не сделали этого из-за многомесячных долгов по зарплате. Также сообщалось, что занимаемый пост может покинуть главный тренер «Мордовии» Дмитрий Черышев.

- Насколько я знаю, такое желание (не выходить из отпуска до выплаты долгов. – Прим. Ред.) у игроков присутствует, - сказал генеральный директор Общероссийского профсоюза футболистов (ОПСФ) Александр Зотов корреспонденту «Советского спорта». - Это продолжение того давления на клуб, которое стараются оказывать игроки, чтобы с ними рассчитались. Думаю, будет странно, если в такой ситуации «Мордовия» начнет требовать от футболистов выполнение контрактных обязательств, не выполняя при этом свои. Но, конечно, забастовка – крайняя мера.

- Ситуация в «Мордовии» критическая, раз к решению вопросу подключился даже Виталий Мутко?

- Виталий Леонтьевич давно подключился к ситуации - Саранск ведь город, принимающий ЧМ-2018. Но, я так понимаю, строительство стадиона и других инфраструктурных проектов, осуществляемые сейчас в Саранске, оттянуло на себя достаточно большие деньги, поэтому финансирование команды идет с перебоями. К сожалению, один из таких перебоев затянулся. Надеюсь, все разрешится, но стали появляться тревоги.

После 24-х туров «Мордовия» идет на 18-м месте в турнирной таблице ФНЛ.