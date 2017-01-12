Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Эстафета. Женщины
Хоккей  Локомотив- : -Ак Барс
Футбол  Милан- : -Торино
Хоккей  Салават Юлаев- : -Торпедо
Гандбол  Россия- : -Япония
Футбол  Севилья- : -Реал
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Кирилл Капризов: Каждому хоккеисту хочется играть в НХЛ, но я еще ничего не добился

Источник:  БашинформКомментарии

Форвард уфимского «Салавата Юлаева» Кирилл Капризов, завоевавший бронзу молодежного чемпионата мира по хоккею 2017 года, рассказал о возможном отъезде в НХЛ. Напомним, что на драфте НХЛ 2015 года Капризов был выбран «Миннесотой» в пятом раунде под общим 135-м номером.

- После твоего выступления на чемпионате мира спортивные СМИ спорят, уедешь ли ты летом в НХЛ.

- Я думаю, каждому хоккеисту хочется играть в НХЛ, но я еще ничего не добился, ничего не показал. Что мне туда ехать-то? Сейчас для моего развития тут есть все условия. Сначала здесь нужно себя показать. К тому же у меня контракт с «Салаватом Юлаевым» до 2018 года, - сказал Капризов.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Новокузнецкий «Металлург» потерял шансы на выход в плей-офф«Металлург» (Новокузнецк) досрочно потерял шансы на выход в плей-офф. По набранным очкам команда на последнем месте в лиге.«Адмирал» дома уступил рижскому «Динамо»Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Адмиралом» и рижским «Динамо» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Динамо».«Амур» с минимальным счетом обыграл минское «Динамо»Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Амуром» и «Адмиралом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Амура».Русский парень бомбит в Канаде: пять дублей подряд! Кого Брагин не взял на МЧМРусский парень бомбит в Канаде: пять дублей подряд! Кого Брагин не взял на МЧМНападающий клуба Лиги Онтарио «Садбери» Дмитрий Соколов уже пять матчей подряд не забивает меньше двух шайб.Сергей Федоров: Овечкин много лет успешно играет на самом высоком уровне в НХЛ, демонстрируя мощный, забивной хоккей,Главный менеджер ЦСКА по селекции Сергей Федоров прокомментировал достижение российского нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина, который минувшей ночью с матче с «Питтсбургом»набрал 1000-е очко в регулярных чемпионатах НХЛ.Игорь Ларионов: Думаю, Самсонову по силам побороться за место во взрослой сборнойДвукратный олимпийский чемпион, трехкратный обладатель Кубка Стэнли Игорь Ларионов поделился мнением об игре голкипера магнитогорского «Металлурга» и молодежной сборной России Ильи Самсонова.Вячеслав Фетисов: Главное, чтобы Овечкин не останавливался, а продолжал двигаться дальшеДвукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов считает, что преодолеть отметку в 1000 набранных очков в НХЛ Александру Овечкину талант, характер и харизма.Александр Кожевников: 1000 очков в НХЛ - показатель таланта ОвечкинаДвукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников уверен в том, что Александр Овечкин, набравший 1000 очков в матчах регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги, сможет обогнать рекордсмена среди российских игроков НХЛ по количеству очков Сергея Федорова, на счету которого 1179 очков в регулярных чемпионатах лиги.Валерий Брагин: В НХЛ нужно ехать готовым хоккеистом, пусть Капризов пока поиграет в КХЛГлавный тренер сборной России Валерий Брагин рассказал, что лидеру нашей сборной Кириллу Капризову не стоит торопиться с отъездом в НХЛ.Мама Овечкина: Как Саша натренировал мощный щелчок? В детстве по заборам бросалМама Овечкина: Как Саша натренировал мощный щелчок? В детстве по заборам бросалОбозреватель «Советского спорта» позвонил в Вашингтон родителям Александра Овечкина – Татьяне Николаевне и Михаилу Викторовичу.Овечкин - первая звезда дня в НХЛРоссийский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин стал первой звездой дня в НХЛ, сообщает официальный сайт лиги.Овечкин оставил себе на память шайбу, которая помогла набрать ему 1000-е очко в НХЛРоссийский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забрал себе шайбу, которая принесла ему тысячное очко в карьере в НХЛ. Хоккеист выложил соответствующее фото в своем Instagram.Александр Радулов: Статистика Овечкина говорит сама за себяРоссийский нападающий «Монреаля» Александр Радулов прокомментировал новость о том, что капитан «Вашингтона» Александр Овечкин преодолел рубеж в 1000 набранных очков в НХЛ.Александр Овечкин: Я быстро набрал эти 1000 очков? Ну а что тянуть? (видео)Александр Овечкин: Я быстро набрал эти 1000 очков? Ну а что тянуть? (видео)Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин дал интервью после матча с «Питтсбургом» (5:2), в котором набрал 1000-е очко.НХЛ. «Калгари» обыграл «Сан-Хосе», «Айлендерс» уступил «Флориде» и другие матчиРезультаты матчей регулярного чемпионата НХЛ.Александр Овечкин: Горжусь, что вхожу в элитный клуб российский хоккеистов, набравших 1000 очков за карьеру в НХЛНападающий «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал свое попаданием в элитный клуб российских хоккеистов, набравших 1000 очков за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ.Алексей Касатонов: Главное для Овечкина – не останавливатьсяПрославленный хоккеист и известный функционер Алексей Касатонов считает, что российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин, преодолевший отметку в 1000 очков в матчах регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги, сможет достичь рекорда Уэйна Гретцки по числу голов.Валерий Каменский: Овечкин – великий хоккеист и мастерОлимпийский чемпион Валерий Каменский считает, что 1000 очков, набранные российским форвардом «Вашингтона» Александром Овечкиным в матчах регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги, свидетельствуют о величии и мастерстве нападающего.Алексей Жамнов: 1000 очков в регулярных чемпионатах НХЛ – это уровеньОлимпийский чемпион, бывший нападающий «Виннипега» и «Чикаго» Алексей Жамнов признался, что раз за соотечественника Александра Овечкина, преодолевшего рубеж в 1000 очков в матчах регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги.КХЛ. «Салават Юлаев» - «Торпедо», «Локомотив» - «Ак Барс» и другие матчиРезультаты матчей регулярного чемпионата КХЛ.
Главные новости
Биатлон
Кубок мира. Рупольдинг. Эстафета. Женщины. Онлайн
Футбол
Кирилл Панченко: Если бы не футбол, стал бы пилотом
Футбол
Агент Траоре не знает, останется ли нападающий в ЦСКА
Хоккей
Рене Фазель: IIHF даже не обсуждает вопрос отстранения России от международных соревнований
Футбол
Агент: Активная стадия переговоров ЦСКА с Милановым начнется в марте
Футбол
Адриано проходит медобследование в Италии
Футбол
В Петербурге пропал вратарь КПФ ЦСКА
MMA
Расул Мирзаев: В меня выстрелили 14 раз, но попали только 4
Теннис
Пять россиянок попали в число сеянных на Аustralian Open
Футбол
Глушаков работал с тренажером под песню Владимира Высоцкого (видео)
все новости
Миннесота
Миннесотакалендарьстатистика
Салават Юлаев
Салават Юлаевкалендарьстатистика
Кирилл Капризов
Кирилл Капризоввсе новости
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости
НХЛ
НХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости