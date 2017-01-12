Кирилл Капризов: Каждому хоккеисту хочется играть в НХЛ, но я еще ничего не добился

Форвард уфимского «Салавата Юлаева» Кирилл Капризов, завоевавший бронзу молодежного чемпионата мира по хоккею 2017 года, рассказал о возможном отъезде в НХЛ. Напомним, что на драфте НХЛ 2015 года Капризов был выбран «Миннесотой» в пятом раунде под общим 135-м номером.

- После твоего выступления на чемпионате мира спортивные СМИ спорят, уедешь ли ты летом в НХЛ.

- Я думаю, каждому хоккеисту хочется играть в НХЛ, но я еще ничего не добился, ничего не показал. Что мне туда ехать-то? Сейчас для моего развития тут есть все условия. Сначала здесь нужно себя показать. К тому же у меня контракт с «Салаватом Юлаевым» до 2018 года, - сказал Капризов.