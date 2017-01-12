Рене Фазель: IIHF даже не обсуждает вопрос отстранения России от международных соревнований

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель прокомментировал призыв антидопинговых организаций 19 стран отстранить Россию от всех международных соревнований и лишить страну всех международных турниров из-за допинг-скандалов.

«Нет, мы даже не обсуждаем вопрос отстранения России от участия в международных соревнованиях. Мы придерживаемся позиции, согласно которой нет причин переносить соревнования из России или не давать права российским командам принимать участие в международных соревнованиях», - приводит слова Фазеля «Р-Спорт».

Напомним, в конце прошлого года была представлена вторая часть доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства, в которой утверждалось, что более тысячи российских спортсменов были вовлечены в манипуляции с допинг-пробами. После этого ряд международных спортивных организаций перенесли соревнования из России. Чемпионат мира по хоккею среди юниоров (до 18 лет) 2018 года должен пройти в Магнитогорске и Челябинске.















































