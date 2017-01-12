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Кирилл Панченко: Если бы не футбол, стал бы пилотом

Источник:  Welcome2018Комментарии

Нападающий московского «Динамо» Кирилл Панченко в интервью порталу Welcome2018 рассказал о своем пути в большой футбол и поделился ожиданиями от грядущего чемпионата мира.

Напомним, в конце прошлого года 27-форвард стал послом Саранска на ЧМ-2018, который пройдет в России.

«Отец считал, что необходимо заниматься спортом с самого детства. Футбол я полюбил сразу. Совсем маленьким я ходил с отцом на тренировки, и мне очень нравилось, как играют взрослые. Сам начал заниматься с 6 лет. С тех пор одна из главных целей моей жизни - играть, - сказал Панченко. - Первое яркое впечатление о футболе - приезд в школу-интернат «Локомотива». Удивительно было встретить таких же детей, как и я - маленьких, но уже самостоятельных. Там чередовались учеба и занятия футболом, мне было 10 лет. Естественно, были мечты и о других профессиях. Мне очень нравится авиация, самолеты. Если бы не футбол, стал бы пилотом.

Решение стать послом Саранска я принял сразу, не раздумывая ни секунды. Столица Мордовии, где я провел четыре футбольных сезона, стала для меня родным городом. Здесь я встретил свою супругу, здесь родилась дочь, здесь я стараюсь проводить и новогодние праздники, со своими родными и близкими. Не лукавя скажу, что чувствую себя в Саранске как дома. Этот город стал для меня по-настоящему родным, мне все здесь нравится. Минимум раз в год стараюсь бывать в Саранске, чаще не получается. Но за год все изменения заметны лучше, многое строится. Проезжаю мимо стадиона, вижу, как растет «Мордовия Арена», как развивается инфраструктура города. С огромным удовольствием проводим время семьей в Пушкинском парке, особенно летом. Любим гулять по центру города, очень нравится храм Феодора Ушакова. Есть множество удивительно красивых мест в пригородах Саранска. Например, Пайгарма – я человек религиозный, для меня это особенное место.

Я прекрасно помню день, когда Россия была избрана страной-хозяйкой ЧМ-2018, как мы в этой гонке обошли Англию. Испытал массу положительных эмоций. Считаю, что такая страна, как Россия, безусловно достойна принимать мировое первенство. Я убежден, что нам это по силам. В 2018 году будет сумасшедшая борьба, невероятные по накалу матчи, хороший футбол и много болельщиков. Я очень хочу, чтобы болельщики верили в успех своих команд».







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