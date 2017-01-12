Андрей Шевченко: Расширение числа участников чемпионата мира - это шаг, направленный на развитие игры

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал решение увеличить число команд, участвующих в чемпионате мира, до 48. Он считает, что это положительно повлияет на развитие футбола

«Все, с кем я общался, очень одобрительно восприняли это нововведение. Расширение чемпионата мира до 48 команд — это шаг, направленный на развитие игры, это мотивация для средних команд прогрессировать, ведь они теперь будут иметь реальный шанс на участие в финальной части Мундиаля.

В этом решении чувствуется новый подход, который применяют сейчас в ФИФА для разрешения глобальных футбольных проблем», - цитирует Шевченко официальный сайт Федерации футбола Украины.

Ранее совет Международной федерации футбола (ФИФА) одобрил увеличение числа участников финальной части чемпионатов мира с 32 до 48 команд.

Почему 48 – это круто? Объясняем сплошные плюсы от нового формата ЧМ