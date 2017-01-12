Андрей Шевченко: Расширение числа участников чемпионата мира - это шаг, направленный на развитие игры
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал решение
увеличить число команд, участвующих в чемпионате мира, до 48. Он считает, что
это положительно повлияет на развитие футбола
«Все, с кем я общался, очень одобрительно восприняли это
нововведение. Расширение чемпионата мира до 48 команд — это шаг,
направленный на развитие игры, это мотивация для средних команд
прогрессировать, ведь они теперь будут иметь реальный шанс на участие
в финальной части Мундиаля.
В этом решении чувствуется новый подход, который применяют сейчас
в ФИФА для разрешения глобальных футбольных проблем», - цитирует Шевченко
официальный сайт Федерации футбола Украины.
Ранее совет Международной федерации футбола (ФИФА)
одобрил увеличение числа участников финальной части чемпионатов мира с 32 до 48
команд.
Почему 48 – это круто? Объясняем сплошные плюсы от
нового формата ЧМ