Сегодня игроки «Спартака» вышли из отпуска – последними в РФПЛ

Сегодня игроки «Спартака» вышли из отпуска – последними из клубов РФПЛ. Первая группа проходит медобследование.

В медцентре сегодня побывали Глушаков, Боккетти, Ещенко, Ананидзе, Зобнин, Маурисио и другие. Вторая группа игроков пройдет медосмотр во вторник, а в среду команда отправится на сбор в ОАЭ.

По имеющейся информации, новички «Спартака» Александр Самедов и Луис Адриано в Москве медосмотр проходить не будут. Они прошли обследование ранее. О подписании контрактов с ними должно быть объявлено вскоре.