В АПЛ планируют ввести двухматчевую дисквалификацию для игроков-симулянтов
Футбольная ассоциация Англии (FA) предлагает ввести двухматчевую дисквалификацию игроков за симуляцию в чемпионате страны.
По информации The Times, президент FA Грег Кларк поддержал данную инициативу. В ближайшее время официальные лица ассоциации посетят Шотландию, где уже действует подобное правило.
В чемпионате Шотландии решение о дисквалификации принимает специальная судейская комиссия, которая после матча просматривает спорные эпизоды и выносит свое заключение.
Кит Хэккетт: В АПЛ пришло время жестко наказывать игроков-симулянтов
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