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Линус Умарк пропустит матч Звезд КХЛ

Источник:  КХЛКомментарии

Шведский нападающий «Салавата Юлаева» Линус Умарк пропустит матч Звезд КХЛ по причине заболевания. Об этом сообщат официальный сайт лиги.

Как сообщается, в команде Дивизиона Чернышева Умарка заменит финский защитник «Салавата Юлаева» Сами Лепистё.

Состав сборной Дивизиона Чернышева сейчас выглядит следующим образом:

Вратарь: Игорь Бобков («Адмирал»)
Защитники: Евгений Медведев-к («Авангард»), Ян Коларж («Амур») Захар Арзамасцев, Сами Лепистё (оба - «Салават Юлаев»)
Нападающие: Найджел Доус («Барыс»), Чед Рау («Куньлунь РС»), Максим Шалунов («Сибирь»), Кирилл Капризов, Энвер Лисин (оба - «Салават Юлаев»)

Отметим, что состав команды дополнит один из четырех лучших юниоров Кубка Вызова МХЛ: Кирилл Цулыгин («Толпар»), Антон Ковалёв («Омские Ястребы»), Андрей Алтыбармакян («СКА-Серебряные Львы») или Павел Подлубошнов («Красная Армия»).

Добавим, что 9-й матч звезд Континентальной хоккейной лиги состоится 22 января 2017 года в Уфе.

Напомним, что форвард уфимской команды был выбран голосованием болельщиков на официальном сайте КХЛ. Умарк, набрав 3165 голосов, занял первое место среди игроков Дивизиона Чернышева и второе место в Восточной конференции, уступив лишь капитану магнитогорского «Металлурга» Сергею Мозякину (5881).

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