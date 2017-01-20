Линус Умарк пропустит матч Звезд КХЛ
Шведский нападающий «Салавата Юлаева» Линус Умарк пропустит матч Звезд КХЛ по причине заболевания. Об этом сообщат официальный сайт лиги.
Как сообщается, в команде Дивизиона Чернышева Умарка заменит финский защитник «Салавата Юлаева» Сами Лепистё.
Линус Умарк пропустит #KHLAllStar из-за болезни. Его заменит партнер по @hcsalavat защитник Сами Лепистё. pic.twitter.com/FL2hrv9fxi— КХЛ (@khl) 20 января 2017 г.
Состав сборной Дивизиона Чернышева сейчас выглядит следующим образом:
Вратарь:
Игорь Бобков («Адмирал»)
Защитники: Евгений Медведев-к («Авангард»), Ян Коларж («Амур») Захар Арзамасцев, Сами Лепистё (оба - «Салават Юлаев»)
Нападающие: Найджел Доус («Барыс»), Чед Рау («Куньлунь РС»), Максим Шалунов («Сибирь»), Кирилл Капризов, Энвер Лисин (оба - «Салават Юлаев»)
Отметим, что состав команды дополнит один из четырех лучших юниоров Кубка Вызова МХЛ: Кирилл Цулыгин («Толпар»), Антон Ковалёв («Омские Ястребы»), Андрей Алтыбармакян («СКА-Серебряные Львы») или Павел Подлубошнов («Красная Армия»).
Добавим, что 9-й матч звезд Континентальной хоккейной лиги состоится 22 января 2017 года в Уфе.
Напомним, что форвард уфимской команды был выбран голосованием болельщиков на официальном сайте КХЛ. Умарк, набрав 3165 голосов, занял первое место среди игроков Дивизиона Чернышева и второе место в Восточной конференции, уступив лишь капитану магнитогорского «Металлурга» Сергею Мозякину (5881).