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Немец Эрик Штоффельсхаус назначен спортивным директором «Локомотива»

Источник:  ФК «Локомотив»Комментарии

Спортивным директором московского «Локомотива» назначен немецкий функционер Эрик Штоффельсхаус. 

Эрик Штоффельсхаус родился 14 декабря 1970 г. в Германии.  С 1998 года работал в системе «Шальке» в качестве тренера и функционера. После этого сотрудничал с ФК «Оттава» и занимал пост технического директора федерации футбола канадского города Йорк.

- Разумеется, я собирал информацию о «Локомотиве», беседовал о планах с руководителями клуба и уже успел понаблюдать за тренировкой на сборе. Могу сказать, что у нас очень талантливая команда. Думаю, в ближайшие пару лет в основном составе появится еще больше молодых игроков, которых мы будем развивать, и с которыми будем выходить на новый уровень. Это наша главная задача, - цитирует Штоффельсхауса официальный сайт столичного клуба.

«Локомотив» занимает десятую строчку в турнирной таблице РФПЛ после 17 туров. 

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