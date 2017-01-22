Немец Эрик Штоффельсхаус назначен спортивным директором «Локомотива»

Спортивным директором московского «Локомотива» назначен немецкий функционер Эрик Штоффельсхаус.

Эрик Штоффельсхаус родился 14 декабря 1970 г. в Германии. С 1998 года работал в системе «Шальке» в качестве тренера и функционера. После этого сотрудничал с ФК «Оттава» и занимал пост технического директора федерации футбола канадского города Йорк.

- Разумеется, я собирал информацию о «Локомотиве», беседовал о планах с руководителями клуба и уже успел понаблюдать за тренировкой на сборе. Могу сказать, что у нас очень талантливая команда. Думаю, в ближайшие пару лет в основном составе появится еще больше молодых игроков, которых мы будем развивать, и с которыми будем выходить на новый уровень. Это наша главная задача, - цитирует Штоффельсхауса официальный сайт столичного клуба.

«Локомотив» занимает десятую строчку в турнирной таблице РФПЛ после 17 туров.

