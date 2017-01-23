Марек Сухи: Митрюшкин входит в тройку лучших вратарей чемпионата Швейцарии

Экс-защитник «Спартака» Марек Сухи, выступающий за «Базель», дал большое интервью еженедельнику «Советский спорт футбол», в котором, в частности, хорошо отозвался о бывших игроках красно-белого клуба.

- «Спартак» постоянно в той или иной форме напоминает о себе, - сказал Сухи. - Когда «Базель» играл в Лиге Европы с «Севильей», перед матчем встретились с Эмери. Поболтали немного, пожелали друг другу удачи. В чемпионате Швейцарии регулярно пересекаемся с Кимом Чельстремом. Он в «Грассхоппере» - настоящая звезда, капитан команды. Еще один мой хороший знакомый по «Спартаку» – Антон Митрюшкин. Номер один в амбициозном «Сьоне», сейчас однозначно входит в тройку лучших голкиперов чемпионата.

В этом сезоне в чемпионате Швейцарии Митрюшкин провел 18 матчей, в которых пропустил 15 мячей.

Полностью интервью Сухи читайте в свежем «ССФ», который выйдет во вторник 24 января.