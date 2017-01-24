Владимир Алекно: Жибе нужно вспомнить о своей дисквалификации за марихуану

Бывший главный тренер сборной России Владимир Алекно прокомментировал слова бразильца Жибы по по воду допинга в российской команде на Олимпийских играх в Лондоне.

- Жиба – не та величина, чтобы влиять на перераспределение медалей или что-то переоценивать. Напомню, что Жиба страдал когда-то и был какое-то время дисквалифицирован за марихуану. Вот это официальный факт. Пускай Жиба об этом подумает», - сказал Алекно в интервью «Р-Спорт».

Ранее в СМИ появилась новость, что бразильский волейболист Жиба обвинил российских спортсменов в употреблении допинга и призвал лишить их золота Олимпийских игр 2012 года.

Напомним, в финале волейбольного турнира Олимпиады в Лондоне российская сборная обыграла команду Бразилии.