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Владимир Алекно: Жибе нужно вспомнить о своей дисквалификации за марихуану

Источник:  Р-СпортКомментарии

Бывший главный тренер сборной России Владимир Алекно прокомментировал слова бразильца Жибы по по воду допинга в российской команде на Олимпийских играх в Лондоне.

- Жиба – не та величина, чтобы влиять на перераспределение медалей или что-то переоценивать. Напомню, что Жиба страдал когда-то и был какое-то время дисквалифицирован за марихуану. Вот это официальный факт. Пускай Жиба об этом подумает», - сказал Алекно в интервью «Р-Спорт». 

Ранее в СМИ появилась новость, что бразильский волейболист Жиба обвинил российских спортсменов в употреблении допинга и призвал лишить их золота Олимпийских игр 2012 года. 

Напомним, в финале волейбольного турнира Олимпиады в Лондоне российская сборная обыграла команду Бразилии.  

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