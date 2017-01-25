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Криштиану Роналду: Постараюсь выступать до 45 лет, но это будет зависеть от физического состояния

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Нападающий мадридского «Реала» и капитан сборной Португалии Криштиану Роналду рассказал о своих планах на будущее, а также поведал о своем отношении к форварду «Барселоны» и сборной Аргентины Лионелю Месси.

«Мы с Месси – великие игроки. Наши трофеи говорят сами за себя. Но между нами нет никакой конкуренции. Лично я стараюсь просто выполнять свою работу, и оставаться самим собой. Конечно, у каждого человека есть враги, но я пришел в футбол не для того, чтобы заткнуть своих недоброжелателей. Моя задача – осчастливить своих фанатов, потому что именно они дарят мне любовь, и поддерживают в самых сложных ситуациях. Вот это самое главное.

Я постараюсь выступать до 45 лет, но это будет зависеть от моего физического состояния. Главное – избежать серьезных травм. Каждый год я пытаюсь найти для себя новую мотивацию, чтобы выходить на поле, ведь футбол – моя жизнь и страсть. Это то, что я люблю делать больше всего на свете», – сказал игрок «сливочных», слова которого приводит Goal.

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