Луис Адриано: Я не слабее Бакки? Рад, что Каррера так сказал

Нападающий «Спартака» Луис Адриано рассказал в интервью «Советскому спорту», почему выбрал российский клуб.

– Ваша главная мотивация при переходе в «Спартак»: игровое время или хорошая возможность выиграть трофей?

– Основная мотивация – стать чемпионом, а не просто получить игровую практику. А еще это возможность добавить новый титул в карьере.



– В «Милане» вы проиграли конкуренцию Бакке. Тем не менее Массимо Каррера говорил, что вы не слабее колумбийца.

– Я рад, что мне доверяет тренер, и что сказал эти слова. Что же до Бакки, то он отличный футболист, но сравнивать наш уровень не хочу. Тренер уже это сделал. Теперь я в «Спартаке», и хочу отблагодарить клуб за доверие.



– Вы сами как считаете, несправедливо вам шансы не давали в «Милане»?

– Нет никакой несправедливости в том, что тренер предпочитал выпускать на поле других футболистов. Таков был его выбор, и наверняка выбор непростой. Я на него не в обиде, – сказал бразилец.