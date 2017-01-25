Евгения Медведева: Не зажала уши перед выступлением, потому что не успела

Чемпионка мира Евгения Медведева, захватившая лидерство после короткой программы на чемпионате Европы в Остраве, призналась, что не успела зажать уши в момент, когда объявляли оценки предыдущей участницы.

Медведева, как и ряд других фигуристок, перед тем, как начать прокат, зажимают уши, чтобы не отвлекаться на объявление оценок предыдущей участницы. На чемпионате Европы в момент, когда происходило это объявление, Медведева разговаривала с своим тренером Этери Тутберидзе.

«Я не успела зажать уши, - со смехом призналась Медведева журналистам. - Но и оценки предыдущей участницы практически не слышала».

Чемпионка мира, набравшая за прокат 78,92 балла и уступившая своему же мировому рекорду менее полубалла, рассказала, что ставила задачу его превзойти.

«Хотелось бы побить предыдущие свои лучшие оценки, но немножко не хватило, 30 сотых. Будем работать дальше. Но в целом оценками я сегодня довольна», - отметила фигуристка.

По словам Медведевой, она не волнуется из-за того, что среди ее соперниц - бронзовая медалистка Олимпиады в Сочи итальянка Каролина Костнер. «Мне нравится, когда на турнире присутствуют очень сильные спортсменки. В прошлом сезоне я очень рада была пересечься с Мао Асадой. Очень рада, что здесь на одном турнире с Каролиной, мы впервые пересеклись», - сказала чемпионка мира.

Произвольную программу фигуристки исполнят в пятницу.