Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Лючич-Барони2:6, 1:6Уильямс
Фигурное катание  Короткая программа
Фигурное катание  Произвольная программа
Теннис  Федерер7:5, 6:3, 1:6, 3:3Вавринка
Хоккей  Куньлунь- : -Слован
Баскетбол  Маккаби Тель-Авив- : -УНИКС
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Спартак» может увести Раноккиа из под носа у «Зенита»

Степан Чаушьян
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В случае провала сделки по приобретению Мамаду Сако красно-белые могут вернуться к кандидатуре итальянского защитника.

По информации «Советского спорта» московский «Спартак» может обставить питерский «Зенит» в вопросе приобретения итальянского защитника миланского «Интера» Андреа Раноккиа.

Красно-белые уже пытались приобрести игрока сборной Италии, хорошо знакомого Массимо Каррере, прошлым лето м. Однако тогда «Интер» отказался подавать своего игрока. Теперь, когда итальянцы готовы рассматривать предложения, у «Спартака» появился шанс.

К кандидатуре Раноккиа «Спартак» может вернуться в том случае, если провалится их сделка по покупке француза Мамаду Сако у английского «Ливерпуля». Англичане хотят получить за игрока порядка 20-22 миллионов евро. «Спартак» на такие траты не готов.

«Зенит» подпишет Ивановича? Таблица трансферов РФПЛ

«Зенит» подпишет Ивановича? Таблица трансферов РФПЛ
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Сеск Фабрегас: Мне нужно показать тренеру, что я заслуживаю место в составеПолузащитник «Челси» Сеск Фабрегас высказался о том, что перестал попадать в стартовый состав команды в последних матчах.«При таком судействе можно уходить с поля». Еще один странный матч на сборах«При таком судействе можно уходить с поля». Еще один странный матч на сборахНа этот раз невнятный арбитр судил матч «Амкара» против румынского «Ботошани».Соскучились по РФПЛ? А насколько внимательно вы следили за этим сезоном? (Тест)Соскучились по РФПЛ? А насколько внимательно вы следили за этим сезоном? (Тест)Тест от «Советского спорта» о самых интересных фактах первой половины сезона 2016/17.«Анжи» сыграет с «Ботевом», «Вардаром» и «Дуклой» на сборе в ТурцииСтали известны соперники «Анжи» на втором учебном сборе.Василий Уткин: Зачем китайцам Дзюба? Да просто они думают, что он китаецКомментатор Василий Уткин порассуждал на тему того, зачем китайским клубам нападающий «Зенита» Артем Дзюба.Луис Адриано: Моя мотивация в «Спартаке» – не просто играть, а стать чемпиономЛуис Адриано: Моя мотивация в «Спартаке» – не просто играть, а стать чемпиономНовый нападающий «Спартака» дал интервью корреспонденту «Советского спорта».Станислав Черчесов: Я остаюсь на неделю в ОАЭ, потому еду в Турцию, потом – в ИспаниюГлавный тренер сборной России Станислав Черчесов после контрольного матча «Краснодар» – «Пахтакор» (2:0) рассказал, с какой целью приехал в ОАЭ.«Краснодар» сыграет с «Рубином» на сборе в ИспанииСтали известны соперники «Краснодара» по товарищеским матчам на втором сборе в Испании.«Уфа» сыграет с болгарскими клубами «Берое» и «Левски» на сборе на Кипре«Уфа» продолжает подготовку к весенней стадии чемпионата России, сообщает официальный сайт.Пабло Фонтанелло: Я всегда играл против «Терека» честноБывший защитник «Урала» Пабло Фонтанелло прокомментировал слова полузащитника Чисамбы Лунгу, который заявил, что в матче 12-го тура с «Тереком» (1:4) «увидел странные голы и специально попросил замену».18-летний Хосонов отправился вместе с основой ЦСКА на сбор в ИспаниюФутболисты ЦСКА отправились на второй сбор в Испанию, сообщает пресс-служба клуба.Почему «Матч ТВ» показывает спарринги только «Зенита»? Обзор сборов (видео)Почему «Матч ТВ» показывает спарринги только «Зенита»? Обзор сборов (видео)«Советский спорт» рассказывает о подготовке клубов премьер-лиги ко второй части сезона.Футболисты «Локомотива» отправились на второй сбор в МалагуФутболисты «Локомотива» отправились в Малагу на второй предсезонный сбор, сообщает официальный твиттер железнодорожников.«Буду следить за Смоловым – прекрасным лебедем». Рейтинг Евгения Ловчева«Буду следить за Смоловым – прекрасным лебедем». Рейтинг Евгения ЛовчеваОбозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев продолжает свой сериал.Шамиль Газизов: Семак сказал: «Не смотрим на арбитра»Шамиль Газизов: Семак сказал: «Не смотрим на арбитра»Генеральный директор «Уфы» рассказал «Советскому спорту» о приходе вратаря Беленова, прогрессивных методах Сергея Семака.«Томь» на сборах в Турции сыграет с московским «Динамо» и «Шинником»Футбольный клуб «Томь» отправился на первый сбор в Турцию, где проведет четыре матча.Гаджи Гаджиев: Нет смысла смотреть на счет, задачи набрать три очка не былоГлавный тренер «Амкара» прокомментировал поражение «Амкара» от «Ботошани» (0:3) в контрольном матче на сборе в Турции.Беаким Балай: На родине меня поддерживают и обсуждают мое выступлениеНападающий «Терека» Беаким Балай рассказал о сборе грозненской команды в Турции.Игнашевич исполнил «Балладу о борьбе» Высоцкого (видео)Защитник ЦСКА Сергей Игнашевич отдал дань уважения актеру, автору-исполнителю песен и болельщику армейцев Владимиру Высоцкому.«Марсель» объявил о переходе защитника «Ювентуса» Эвра«Марсель» объявил о переходе защитника «Ювентуса» ЭвраЗащитник «Ювентуса» Патрис Эвра перешел в «Марсель», сообщает официальный сайт французского клуба.
Главные новости
Формула-1
Экклстоун может запустить альтернативную гоночную серию
Футбол
«Спартак» может увести Раноккиа из под носа у «Зенита»
Олимпиада
«Советский спорт» поддержал проект «Несломленные», организованный Паралимпийским комитетом России
Олимпиада
Александр Жуков: Для ОКР 2016 год был очень тяжелым в финансовом плане
Футбол
Молодежная сборная России узнала соперников по отбору на ЧЕ-2019
MMA
Федор Емельяненко в четверг начнет проводить спарринги перед боем в США
MMA
Кормье проведет бой с Джонсоном 8 апреля на турнире UFC 210
Футбол
Василий Уткин: Зачем китайцам Дзюба? Да просто они думают, что он китаец
Футбол
Станислав Черчесов: Я остаюсь на неделю в ОАЭ, потому еду в Турцию, потом – в Испанию
Футбол
Пабло Фонтанелло: Я всегда играл против «Терека» честно
все новости
Зенит
Зениткалендарьстатистика
Интер
Интеркалендарьстатистика
Андреа Раноккиа
Андреа Раноккиавсе новости
Чемпионат Италии
Чемпионат Италиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости