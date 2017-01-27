Тарасова и Морозов победили в соревнованиях спортивных пар на чемпионате Европы
Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов стали победителями соревнований спортивных пар на чемпионате Европы в Остраве.
На втором месте расположились представители Германии Алена Савченко и Бруно Массо, а замкнули тройку призеров Ванесса Джеймс и Морган Сипре из Франции.
Отметим, что еще один дуэт из РФ Ксения Столбова/Федор Климов стал четвертым, а Наталья Забияко и Александр Энберт показали пятый результат.
Чемпионат Европы. Острава, Чехия
Спортивные пары
Итоговое положение
1. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия) – 227,58.
2. Алена Савченко/Бруно Массо (Германия) – 222,35.
3. Ванесса Джеймс/Морган Сипре (Франция) – 220,02.
4. Ксения Столбова/Федор Климов (Россия) – 216,51.
5. Наталья Забияко/Александр Энберт (Россия) – 200,75.