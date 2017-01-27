Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Спринт
Хоккей  Торпедо- : -СКА
Хоккей  Динамо Москва- : -Металлург
Биатлон  Спринт
Хоккей  Локомотив- : -Салават Юлаев
Баскетбол  ЦСКА- : -Анадолу Эфес
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Тарасова и Морозов победили в соревнованиях спортивных пар на чемпионате Европы

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов стали победителями соревнований спортивных пар на чемпионате Европы в Остраве.

На втором месте расположились представители Германии Алена Савченко и Бруно Массо, а замкнули тройку призеров Ванесса Джеймс и Морган Сипре из Франции.

Отметим, что еще один дуэт из РФ Ксения Столбова/Федор Климов стал четвертым, а Наталья Забияко и Александр Энберт показали пятый результат.

Чемпионат Европы. Острава, Чехия
Спортивные пары
Итоговое положение

1. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия) – 227,58.
2. Алена Савченко/Бруно Массо (Германия) – 222,35.
3. Ванесса Джеймс/Морган Сипре (Франция) – 220,02.
4. Ксения Столбова/Федор Климов (Россия) – 216,51. 
5. Наталья Забияко/Александр Энберт (Россия) – 200,75.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Скажите, что было не так!» Репортаж о том, как никто ничего не понял«Скажите, что было не так!» Репортаж о том, как никто ничего не понялКороткая программа на чемпионате Европы закончилась для российских танцевальных дуэтов одной приятной неожиданностью и двумя неприятными.Екатерина Боброва: Замужество позволило мне найти новые эмоцииРоссийская фигуристка Екатерина Боброва открыла секрет успешного выступления в короткой программе в танцевальном дуэте с Дмитрием Соловьевым.Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев: Тренеры сказали, что получилось здоровоЕкатерина Боброва и Дмитрий Соловьев: Тренеры сказали, что получилось здоровоШестикратные чемпионы России Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев, занимающие второе место после короткого танца на чемпионате Европы по фигурному катанию, рассказали, что тренеры остались довольны их выступлением.Россияне Боброва и Соловьев – вторые после короткого танца на чемпионате ЕвропыРоссияне Боброва и Соловьев – вторые после короткого танца на чемпионате ЕвропыРоссийская пара Екатерина Боброва/ Дмитрий Соловьев показали второй результат в коротком танце на проходящем в чешской Остраве чемпионате Европы.Виктория Синицина и Никита Кацалапов: Просим сказать, что было не так!Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов, получившие крайне низкие оценки за короткий танец на чемпионате Европы в Остраве, обратились через прессу к специалистам с просьбой объяснить им, что было не так в их прокате.Расписание трансляций чемпионата Европы по фигурному катаниюС 25 по 29 января в чешской Остраве пройдет чемпионат Европы по фигурному катанию.«Рыжики» идут. Тарасова и Морозов на пути к победе на чемпионате Европы«Рыжики» идут. Тарасова и Морозов на пути к победе на чемпионате ЕвропыРоссийские триумфаторы финала Гран-при в Марселе близки к тому, чтобы завоевать в Остраве золото второго подряд престижнейшего турнира.Евгения Тарасова и Владимир Морозов: За мировым рекордом не гонимся, но надеемся к нему прийтиПобедители финала Гран-при нынешнего сезона россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов, вышедшие в лидеры после короткой программы на чемпионате Европы в Остраве, заявили, что не ставят своей целью побить мировой рекорд, но надеются благодаря упорной работе прийти к этому.Федор Климов: Короткую программу нужно катать чисто вне зависимости, отдыхал ты или был травмированЧемпион олимпийских командных соревнований, серебряный медалист Игр в Сочи в парном катании Федор Климов, занимающий в паре с Ксенией Столбовой четвертое место после короткой программы на чемпионате Европы, заявил, что грубой ошибке в короткой программе не может быть никаких оправданий.Тарасова и Морозов выиграли короткую программу на ЧЕ-2017Российская пара фигуристов Евгения Тарасова и Владимир Морозов лидируют после короткой программы на чемпионате Европы, который проходит в чешской Остраве.Это просто фантастика! Почему я не боюсь сглазить Евгению МедведевуЭто просто фантастика! Почему я не боюсь сглазить Евгению МедведевуКорреспондент «Советского спорта» – о переполняющих его эмоциях от прокатов российских фигуристок в короткой программе на чемпионате Европы.Анна Погорилая: Как таковой травмы у меня нет, катаюсь в наколеннике для самозащитыБронзовая медалистка чемпионата мира-2016 россиянка Анна Погорилая, занимающая второе место после короткой программы на чемпионате Европы в Остраве, заявила, что тренируется в наколенниках для страховки и последствий травмы, полученной на чемпионате России в Челябинске, не испытывает.Евгения Медведева: Не зажала уши перед выступлением, потому что не успелаЧемпионка мира Евгения Медведева, захватившая лидерство после короткой программы на чемпионате Европы в Остраве, призналась, что не успела зажать уши в момент, когда объявляли оценки предыдущей участницы.Медведева вышла в лидеры на ЧЕ после короткой программыРоссийская фигуристка Евгения Медведева выиграла короткую программу на чемпионате Европы в Остраве.Иван Букин: Мы поняли, что не нужно рваться вперед сломя головуСеребряные призеры чемпионата России в танцах на льду Александра Степанова и Иван Букин признались, что на них не давит груз ответственности перед чемпионатом Европы в Остраве.Алексей Мишин: Костнер может кататься и лучшеАлексей Мишин, российский тренер пятикратной чемпионки Европы, экс-чемпионки мира и бронзовой медалистки Олимпиады в Сочи Каролины Костнер из Италии, заявил, что удовлетворен выступлением ученицы в короткой программе на европейском первенстве в Остраве, но отметил, что она может кататься и лучше.Костнер без ошибок исполнила короткую программу на чемпионате ЕвропыПятикратная чемпионка Европы итальянка Каролина Костнер чисто исполнила короткую программу на европейском первенстве в Остраве и вышла в лидеры со своим лучшим результатом в сезоне. ТИлья Авербух: Погорилая будет биться за золото ЧЕ, но при чистом прокате Медведева - первая в миреТренер и хореограф Илья Авербух поделился ожиданиями от чемпионата Европы по фигурному катанию, который стартовал в Чехии.«Не я ее нашел, а она меня!» Что происходит в Остраве накануне чемпионата Европы«Не я ее нашел, а она меня!» Что происходит в Остраве накануне чемпионата ЕвропыНаш корреспондент убедился в готовности россиянок завоевать пьедестал чемпионата Европы и поговорил с тренером той, кто может им помешать.Дерби «Спартак» – ЦСКА и ЧЕ по фигурному катанию. Главные события неделиДерби «Спартак» – ЦСКА и ЧЕ по фигурному катанию. Главные события недели«Советский спорт» анонсирует главные спортивные события, которые состоятся на этой неделе.
Главные новости
Хоккей
НХЛ. «Нью-Джерси» сыграет с «Вашингтоном», «Чикаго» - «Виннипег» и другие матчи
Фигурное катание
Тарасова и Морозов победили в соревнованиях спортивных пар на чемпионате Европы
Баскетбол
УНИКС уступил «Маккаби» Т-А в рамках Евролиги
Футбол
«Кристал Пэлас», «Легия», «Бурсаспор» и АЕК интересуются Обертаном
Хоккей
«Барыс», одолев рижское «Динамо», продлил победную серию до четырех матчей
Футбол
Тарасов вернулся в общую группу «Локомотива» (фото)
Футбол
Анатолий Бышовец: Иванович – усиление для «Зенита»
Хоккей
«Автомобилист» одержал выездную победу над «Йокеритом», забросив 6 шайб
Бокс
Тайсон Фьюри: Уайлдер, пожалуйста, перестань драться с продавцами помидоров
Футбол
Нападающий сборной Словакии Дюриш перешел в «Оренбург»
все новости
Наталья Забияко
Наталья Забияковсе новости
Федор Климов
Федор Климоввсе новости
Ксения Столбова
Ксения Столбовавсе новости
Владимир Морозов
Владимир Морозоввсе новости
Евгения Тарасова
Евгения Тарасовавсе новости
Чемпионат Европы
Чемпионат Европытаблицакалендарьстатистикатексты/новости