Оланаре подпишет контракт с ЦСКА на 4,5 года
Нападающий китайского «Гуанчжоу Фули» Аарон Оланаре в ближайшие дни заключит соглашение с ЦСКА, сообщает Allnigeriasoccer.
По данным издания, контракт армейцев с 22-летним нигерийцем будет рассчитан на 4,5 года.
Напомним, Оланаре уже выступал на правах аренды за ЦСКА в сезоне 2015/16. Игрок провел за красно-синих десять матчей во всех турнирах и забил три гола. В финальном матче Кубка России с «Зенитом» (1:4) 2 мая 2016 года форвард получил получил разрыв крестоообразных связок и армейцы не стали выкупать его по окончании соглашения.
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