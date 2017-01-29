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Российские хоккеистки разгромили команду США в стартовом матче Универсиады

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Женская студенческая сборная России под руководством Алексея Чистякова провела первый матч на групповом этапе на Универсиаде в Алма-Ате. 

На старте турнира российские хоккеистки разгромили команду США со счетом 7:1. Дубль в составе российской команды оформила Анна Шохина. Следующий матч на турнире женская студенческая сборная России проведет 2 февраля в 17:00 против сборной Японии.

Универсиада

Женщины

США - Россия 1:7 (0:3; 1:3; 0:1)

Россия: Сорокина (Морозова); Пирогова - Гончаренко, Штарева - Дергачева - Шохина; Баталова - Шибанова, Сосина - Белякова - Вафина; Лобова - Дюбанок, Малявко - Дюпина - Кадирова; Николаева - Ганеева, Митрофонова – Воврушко - Подкаменная. 

Вратари: Сорокина - Грин

Броски: 9-56

Штраф: 18-10 

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