Российские хоккеистки разгромили команду США в стартовом матче Универсиады
Женская студенческая сборная России под руководством Алексея Чистякова провела первый матч на групповом этапе на Универсиаде в Алма-Ате.
На старте турнира российские хоккеистки разгромили команду США со счетом 7:1. Дубль в составе российской команды оформила Анна Шохина. Следующий матч на турнире женская студенческая сборная России проведет 2 февраля в 17:00 против сборной Японии.
Универсиада
Женщины
США - Россия 1:7 (0:3; 1:3; 0:1)
Россия: Сорокина (Морозова); Пирогова - Гончаренко, Штарева - Дергачева - Шохина; Баталова - Шибанова, Сосина - Белякова - Вафина; Лобова - Дюбанок, Малявко - Дюпина - Кадирова; Николаева - Ганеева, Митрофонова – Воврушко - Подкаменная.
Вратари: Сорокина - Грин
Броски: 9-56
Штраф: 18-10
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