Проект «Спорт во благо» проведет лыжную гонку в зоне отдыха «Битца» в поддержку детей с синдромом Дауна
18 февраля 2017 года в Москве, в зоне отдыха «Битца» по ежегодной традиции пройдет 15-я благотворительна
Организаторы ожидают более 1000 поклонников зимнего отдыха.
Цели мероприятия – объединить любителей лыжного спорта и собрать средства на просветительскую деятельность и проведение консультаций специалистов для детей с синдромом Дауна от 3 до 7 лет. В программе: эстафета и командные корпоративные соревнования, детские забеги на 500 метров, 1 и 3 километра, индивидуальные гонки на 3, 5, 10 и 15 километров. По традиции подопечные и выпускники фонда торжественно вручат всем участникам медали и призы победителям.
В лыжных забегах примут участие как корпоративные команды, любители лыжного вида спорта, так и профессионалы – паралимпийцы. Почетным гостем мероприятия станет Сергей Шилов – шестикратный чемпион Паралимпийских игр, семикратный чемпион Мира по лыжным гонкам, четырехкратный чемпион Европы и двукратный обладатель Кубка Мира по лыжным гонкам. Также, в состязаниях примет участие команда детей с синдромом Дауна. Уже сейчас для покорения зимних дистанций они активно тренируются под руководством Ксении Доскаловой – мастера спорта по биатлону, чемпионки России, победителя этапов кубков России, члена сборной России.
Не дадут замерзнуть болельщикам подготовленные организаторами игра «Метлобол», полоса препятствий (веселые командные соревнования без лыж) и забег в валенках, вкусная каша и горячий чай. Праздник состоится и для самых маленьких болельщиков – их будут развлекать аниматоры из театра «Чудо-всюду». Приятным бонусом будет розыгрыш подарков от партнеров проекта.
Благотворительны
«СПОРТ ВО БЛАГО» - проект благотворительно
Справка «Советского спорта»
Благотворительны
Благотворительны