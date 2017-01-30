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Проект «Спорт во благо» проведет лыжную гонку в зоне отдыха «Битца» в поддержку детей с синдромом Дауна

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Проект «Спорт во благо» проведет лыжную гонку в зоне отдыха «Битца» в поддержку детей с синдромом Дауна

18 февраля 2017 года в Москве, в зоне отдыха «Битца» по ежегодной традиции пройдет 15-я благотворительная лыжная гонка «СПОРТ ВО БЛАГО».

Организаторы ожидают более 1000 поклонников зимнего отдыха.

Цели мероприятия – объединить любителей лыжного спорта и собрать средства на просветительскую деятельность и проведение консультаций специалистов для детей с синдромом Дауна от 3 до 7 лет. В программе: эстафета и командные корпоративные соревнования, детские забеги на 500 метров, 1 и 3 километра, индивидуальные гонки на 3, 5, 10 и 15 километров. По традиции подопечные и выпускники фонда торжественно вручат всем участникам медали и призы победителям.

В лыжных забегах примут участие как корпоративные команды, любители лыжного вида спорта, так и профессионалы – паралимпийцы. Почетным гостем мероприятия станет Сергей Шилов – шестикратный чемпион Паралимпийских игр, семикратный чемпион Мира по лыжным гонкам, четырехкратный чемпион Европы и двукратный обладатель Кубка Мира по лыжным гонкам. Также, в состязаниях примет участие команда детей с синдромом Дауна. Уже сейчас для покорения зимних дистанций они активно тренируются под руководством Ксении Доскаловой – мастера спорта по биатлону, чемпионки России, победителя этапов кубков России, члена сборной России.

Не дадут замерзнуть болельщикам подготовленные организаторами игра «Метлобол», полоса препятствий (веселые командные соревнования без лыж) и забег в валенках, вкусная каша и горячий чай. Праздник состоится и для самых маленьких болельщиков – их будут развлекать аниматоры из театра «Чудо-всюду». Приятным бонусом будет розыгрыш подарков от партнеров проекта.

Благотворительный проект «СПОРТ ВО БЛАГО» приглашает всех, кто «дружит с лыжами» или просто любит поболеть за участников, спортсменов и любителей, взрослых и детей, получить заряд бодрости и отличного настроения. К участию в лыжной гонке будут допущены все желающие, внесшие организационный взнос и предоставившие медицинскую справку. Регистрация участников открыта на сайте проекта «СПОРТ ВО БЛАГО».

«СПОРТ ВО БЛАГО» - проект благотворительного фонда «Даунсайд Ап» и благотворительного фонда «Синдром любви». Впервые лыжные гонки начали проводить в 2004. Благодаря инициативе проекта каждый год в его событиях принимает армия поклонников спорта, оказывающих посильную помощь людям с синдромом Дауна. Так, на лыжных соревнованиях в прошлом году организаторам удалось привлечь 1 891 396 рублей пожертвований от частных и корпоративных участников.

Справка «Советского спорта»

Благотворительный фонд «Даунсайд Ап» был основан в 1997 году. На сегодняшний Фонд день является лидером в области оказания ранней психолого-педагогической и социальной помощи детям с синдромом Дауна и их семьям в России. За эти годы тысячи семей прошли через долгосрочные программы помощи, включающие домашние визиты, индивидуальные консультации и групповые занятия с логопедами, педагогами и психологами. Вся поддержка семьям осуществляется бесплатно.

Благотворительный фонд «Синдром любви» был учрежден в 2016 году благотворительным фондом «Даунсайд Ап». Его миссия заключается в создании возможностей для полноценной жизни людей с синдромом Дауна. Перед собой Фонд ставит нелегкие задачи знакомства общественности с миром людей с синдромом Дауна разных возрастов и вовлечения в благотворительные проекты широких масс населенияоказания содействия в освоении подростками и взрослыми с синдромом Дауна новых видов деятельности; сбора средств на поддержание текущих программ фонда «Даунсайд Ап» и создание новых.

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