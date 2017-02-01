Михаил Гершкович: Селекционеры «Спартака» работают в правильном направлении

Председатель Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович оценил трансферную кампанию «Спартака».

- Сейчас сложно делать выводы по трансферной деятельности российских клубов. Насколько успешно каждая из команд сработала, покажет только время. И здесь не стоит смотреть на фамилии и регалии новичков. В истории футбола было множество примеров, когда известные футболисты не приживались даже в самых сильных командах. Судить о трансферной работе нужно в конце сезона. Сейчас же можно отметить, что российские клубы ведут себя достаточно активно. «Спартак», например, явно усиливает проблемные зоны. Осенью, когда Зе Луиш получил травму, красно-белые фактически остались без нападающих, поэтому покупка Адриано логична. Потенциально этот игрок может хорошо проявить себя в РФПЛ, несмотря на то что последнее время его карьера шла на спад. Однако «Спартаку» не помешал бы еще один сильный форвард. Понятно, что сейчас все мысли красно-белых только о победе в чемпионате России, но в перспективе нужно думать и о Лиге чемпионов. Думаю, селекционеры «Спартака» работают в правильном направлении, - цитируют Гершковича «Известия».

После 17 туров «Спартак» лидирует в чемпионате России, в активе команды 40 очков. Вторую строчку занимает «Зенит», тройку замыкает ЦСКА. Состав «Спартака» этой зимой уже пополнили голкипер Александр Селихов, защитник Георгий Джикия (оба - «Амкар»), полузащитник Александр Самедов («Локомотив») и нападающий Луис Адриано («Милан»).