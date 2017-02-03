Джером Игинла: Я хочу обмена, у меня осталось не так много времени

Форвард «Колорадо» Джером Игинла заявил, что перед дедлайном рассчитывает перейти в команду, которая будет играть в плей-офф.

«В дедлайн я бы хотел куда-то перейти. Я хотел бы играть в плей-офф. Я надеюсь, что у меня будет такая возможность. Это самые лучшие игры, там получаешь наибольшее удовольствие, и у тебя есть шанс на победу. Так что я еще не потерял надежду на трофей.

Мне кажется, что молодой командой быть лучше. Я довольно давно в хоккее и знаю, что таков бизнес, а они могут получить право выбора на драфте. Если более возрастные ребята не входят в их планы, что ж, это понятно, и я ничуть против этого не возражаю.

Мне все нравится в «Колорадо», здесь много молодых игроков, которых ждет яркое будущее. Но да, у меня осталось времени не так много, как у других ребят», – приводит слова Игинлы официальный сайт НХЛ.

Отметим, что Игинла не играл в плей-офф с 2014 года, когда он выступал за «Бостон».

В нынешнем сезоне 39-летний канадец набрал 12 (6+6) очков при показателе полезности «–17» и 52 минутах штрафа.

Добавим, что «Колорадо» набрал 28 очков в 48 матчах и является худшей командой лиги.