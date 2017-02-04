Панюков может перейти в один из португальских или российских клубов
Португальская «Брага» объявила о расторжении контракта с 22-летним российским нападающим Андреем Панюковым. Теперь Панюков может стать игроком одного из португальских или российских клубов.
- Контракт был расторгнут три дня назад. Была договоренность, что спустя три-четыре месяца после того как «Брага» взяла Панюкова в аренду у «Атлантаса», игрок будет переведен из второй команды в первую. Андрей успешно играл во втором дивизионе, но в основную команду его так и не перевели. При этом деньги за Панюкова «Брага» собрались переводить «Аталантасу». Однако в литовском клубе от денег отказались, так как изначальные условия «Брагой» не были соблюдены, - сказал представитель Панюкова Владимир Абрамов.
- В «Браге» объяснили, что Панюков остался во второй команде, так как клуб не смог продать ни одного из трех своих форвардов в зимнее трансферное окно. Однако эти причины в «Аталантасе» сочли неуважительными, - добавил Абрамов.
По его словам, в ближайшее время Панюков перейдет в другой клуб:
- Это будет либо португальская команда, куда он может перейти в статусе свободного агента уже после закрытия трансферного окна, либо российский клуб – заявочный период в России еще продолжается.
Напомним,
Панюков ранее играл за московское «Динамо», «Химки», «Спартак-Нальчик»,
«Балтику», «Аталантас» и «Аяччо». Кроме того Панюков регулярно играл и
забивал за юношеские и молодежную сборные России.