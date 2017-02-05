Во время исполнения гимна России на финале чемпионата мира исполнительница забыла слова (видео)
В эти минуты в шведском Сандвикене проходит финальный матч чемпионата мира по хоккею с мячом между Швецией и Россией.
Перед началом матча случился неожиданный конфуз. Исполнительница гимна России перед началом финального матча чемпионата мира со Швецией забыла слова. После некоторой паузы девушка продолжила пение. Она исполняла гимн РФ а капелла.
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