Во время исполнения гимна России на финале чемпионата мира исполнительница забыла слова (видео)

В эти минуты в шведском Сандвикене проходит финальный матч чемпионата мира по хоккею с мячом между Швецией и Россией.

Перед началом матча случился неожиданный конфуз. Исполнительница гимна России перед началом финального матча чемпионата мира со Швецией забыла слова. После некоторой паузы девушка продолжила пение. Она исполняла гимн РФ а капелла.

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Как исполняют гимн перед матчем за Супербоул – смотрите на нашем сайте.