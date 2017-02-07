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Сочинские корпоративные игры включены в календарь Минспорта России

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сочинские корпоративные игры, которые пройдут 25 февраля в рамках Российского инвестиционного форума, включены в единый календарный план Министерства спорта РФ, сообщает пресс-служба ведомства.

– Корпоративные игры – это хорошая пропаганда спорта среди экономически активного населения, – отметил министр спорта Павел Колобков. – Занимающийся спортом человек меньше болеет, он целеустремленней и успешней справляется с задачами на работе и в жизни. Важно, что главы компаний сами занимаются спортом и задумываются о вовлечении сотрудников. Спорт становится популярной формой совместного досуга. Формат корпоративных игр хорошо себя зарекомендовал, и мы будем поддерживать это начинание.

В ходе Сочинских корпоративных игр сотрудники государственных и коммерческих структур примут участие в соревнованиях по мини-футболу, баскетболу, волейболу, плаванию, настольному теннису, шахматам, шашкам, нардам, дартсу, перетягиванию каната, гиревому спорту, подтягиванию и отжиманию.

– Спортивная программа и сессии о спорте стали традиционными на ведущих экономических форумах, и это здорово, – подчеркнул министр спорта. Так, в деловую программу Российского инвестиционного форума включена панельная сессия о спорте, а в рамках спортивной части пройдут турниры по теннису и горным лыжам, гала-матч по хоккею, забег по трассе «Сочи Автодром».

В этом году спортивная программа также будет организована для участников XXI Петербургского международного экономического форума (1-3 июня, Санкт-Петербург), III Восточного экономического форума (6-7 сентября, Владивосток) и IV Международного арктического форума (29-30 марта, Архангельск), оператором которых является фонд «Росконгресс».

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