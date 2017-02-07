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Руководство «Луча-Энергии» рассматривает вариант снятия с ФНЛ

Источник:  Федеральное агентство новостей (ФАН)Комментарии

Как сообщает Федеральное агентство новостей, руководство «Луча-Энергии» не исключает вариант снятия с ФНЛ из-за финансовых трудностей.

Отмечается, что в клубе на сегодняшний момент нет денег на вторую часть чемпионата, а игроки не получали зарплаты с осени прошлого года. 

Ранее сообщалось, что футболисты будут бойкотировать второй учебно-тренировочный сбор, который должен был пройти в Турции.

На данный момент команда из Владивостока занимает 9 место в таблице ФНЛ, набрав 32 очка.

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