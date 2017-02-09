Ольга Подчуфарова: Первый и второй круги шла не в своем темпе, поэтому на последнем круге шла на зубах

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Фуркад демонстративно покинул пьедестал почета после смешанной эстафеты на чемпионате мира Французский биатлонист Мартен Фуркад демонстративно покинул пьедестал почета смешанной эстафеты на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене, после того как на третью ступень поднялись российские спортсмены.

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Татьяна Акимова: Во время передачи эстафеты не думала об отставании Российская биатлонистка Татьяна Акимова оценила свое выступление в смешанной эстафете на старте чемпионата мира в австрийском Хохфильцене.

Фуркад и Шипулин сошлись «врукопашную». У россиян – бронза в смешанной эстафете В первой гонке чемпионата мира – смешанной эстафете – сборная России завоевала бронзовую медаль.

Александр Логинов: Если Фуркад меня подтолкнул, то пусть это останется на его совести Биатлонист сборной России Антон Шипулин поделился эмоциями после окончания смешанной эстафеты на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене.

Сборная России выиграла бронзу в смешанной эстафете на чемпионате мира Сегодня, 9 февраля, сборная России заняла третье место в смешанной эстафете на чемпионате мира по биатлону в немецком Хохфильцене.

ЧМ. Хохфильцен. Смешанная эстафета. Как это было Сегодня, 9 февраля в рамках чемпионата мира по биатлону в австрийском Хохфильцене пройдет смешанная эстафета.

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Владимир Драчев: Почему мы вообще должны лишаться ЧМ-2021 из-за ложных обвинений? Известный биатлонист Владимир Драчев считает, что допинговые проблемы России не должны влиять на выбор страны, принимающей чемпионат мира.

Ричард Паунд: Уверен, у IBU были основания предложить Тюмени отказаться от ЧМ-2021 не только из-за доклада Макларена Экс-глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) и член Международного олимпийского комитета (МОК) Ричард Паунд объяснил, почему Тюмень могут лишить чемпионата мира по биатлону в 2021 году.

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Расписание трансляций чемпионата мира по биатлону в Хохфильцене Сегодня в австрийском Хохфильцене стартует чемпионат мира по биатлону.

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Андерс Бессеберг: Не думаю, что остальные спортсмены требуют наказать именно российских биатлонистов Президент Международной федерации биатлона Андерс Бессеберг рассказал, какие вопросы обсуждались на заседании организации.

Александр Тихонов: Плевать на их ультиматум! Чемпионат мира не имеют право у нас отбирать Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов – о решении Внеочередной конгресса IBU отобрать у России чемпионат мира 2021 года.