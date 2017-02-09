Ольга Подчуфарова: Первый и второй круги шла не в своем темпе, поэтому на последнем круге шла на зубах
Биатлонистка сборной России Ольга Подчуфарова поделилась эмоциями после окончания смешанной эстафеты на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене.
Напомним, сегодня команда из РФ завоевала бронзовые медали. Золото досталось представителям Германии, а серебро – сборной Франции.
«Стояла задача отработать максимально. По поводу стрельбы я довольна, отработала на 100%, хотя и задержала последний выстрел. Что касается хода, то, может быть, если бы я лучше разложила силы по дистанции, то смогла бы проиграть меньше. Первый и второй круги шла не в своем темпе, поэтому на последнем круге шла на зубах. Если бы действовала иначе, то могла бы проиграть секунд на 10 меньше, но девочки очень быстро пошли со старта», – сказала Подчуфарова.
Российскую команду представляли Ольга Подчуфарова, Татьяна Акимова, Александр Логинов и Антон Шипулин.
Читайте также:
Александр Логинов: Если Фуркад меня подтолкнул, то пусть это останется на его совести
Фуркад и Шипулин сошлись «врукопашную». У россиян – бронза в смешанной эстафете