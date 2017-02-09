Дмитрий Губерниев в эфире назвал Фуркада «свиньей» (видео)
Комментатор телеканала «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался о поведении французского биатлониста Мартена Фуркада, который во время смешанной гонки на чемпионате мира столкнулся с россиянином Александром Логиновым.
«Наши третьи! Молодцы! Мартен Фуркад, ты – свинья!», – написал Губерниев на своей странице в Instagram.
Напомним, по итогам сегодняшней гонки сборная России завоевала бронзовые медали. Победителями стали представители Германии, а серебро досталось спортсменам из Франции.
Читайте также:
Антон Шипулин: Фуркад специально сбил Логинова, я потерял уважение к нему
Александр Логинов: Если Фуркад меня подтолкнул, то пусть это останется на его совести
Фуркад демонстративно покинул пьедестал почета после смешанной эстафеты на чемпионате мира
Статья по теме:
Фуркад и Шипулин сошлись «врукопашную». У россиян – бронза в смешанной эстафете