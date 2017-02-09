Дмитрий Губерниев в эфире назвал Фуркада «свиньей» (видео)

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался о поведении французского биатлониста Мартена Фуркада, который во время смешанной гонки на чемпионате мира столкнулся с россиянином Александром Логиновым.

«Наши третьи! Молодцы! Мартен Фуркад, ты – свинья!», – написал Губерниев на своей странице в Instagram.

Напомним, по итогам сегодняшней гонки сборная России завоевала бронзовые медали. Победителями стали представители Германии, а серебро досталось спортсменам из Франции.

Наши третьи!!Молодцы!!Мартен Фуркад-ты свинья!!! Видео опубликовано Дмитрий Губерниев (@guberniev_dmitry) Фев 9 2017 в 7:21 PST

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