Антипин полетел вместе со сборной России на матчи Евротура в Швецию
Защитник сборной России Виктор Антипин полетел вместе с национальной командой в Швецию на два матча третьего этапа Евротура, Шведских хоккейных игр.
«Антипин полетел вместе с командой», - сообщили в пресс-службе Федерации хоккея России.
Хоккеист пропустил две тренировки команды в Санкт-Петербурге и не принял участия в первом матче этапа против финнов (2:1).
Напомним, следующий матч национальная команда сыграет 11 февраля против Швеции. Встреча начнется в 17:30, «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию.
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