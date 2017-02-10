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Антипин полетел вместе со сборной России на матчи Евротура в Швецию

Источник:  Информационное Агенство России ТАССКомментарии

Защитник сборной России Виктор Антипин полетел вместе с национальной командой в Швецию на два матча третьего этапа Евротура, Шведских хоккейных игр.

«Антипин полетел вместе с командой», - сообщили в пресс-службе Федерации хоккея России.

Хоккеист пропустил две тренировки команды в Санкт-Петербурге и не принял участия в первом матче этапа против финнов (2:1). 

Напомним, следующий матч национальная команда сыграет 11 февраля против Швеции. Встреча начнется в 17:30, «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию.

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