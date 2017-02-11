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«Локомотив» объявил о создании собственной киберкоманды

Источник:  ФК «Локомотив»Комментарии
«Локомотив» объявил о создании собственной киберкоманды
Источник: ФК «Локомотив»

Московский «Локомотив» объявил о создании собственной киберкоманды, подписав контракты с Константином «STAVR» Гириным и Антоном «KLENOFF» Клёновым, сообщает официальный сайт железнодорожников.

Сотрудничество с Константином «STAVR» – популярным блогером и киберспортсменом – началось еще в прошлом году. Он обратился в клуб с идеей сделать стадион «Локомотив» местом действия популярного в тот момент челленджа 24 hours, суть которого заключается в ночном проникновении на различные закрытые объекты.

«Идея нам понравилась. Мы решили поддержать эту историю, которая вылилась в мощное видео, собравшее свыше 500 000 просмотров на Youtube. Рады, что наш стадион стал еще более узнаваемым среди самой активной части аудитории. Важным для нас было и то, что Костя является болельщиком «Локо». Сегодня мы представляем его как полноправного игрока «Локомотива», который будет бороться за честь клуба на киберспортивной арене», - рассказал Илья Геркус.

Вторым киберфутболистом «Локомотива» стал Антон «KLENOFF» Кленов, входящий в число лучших игроков России.

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