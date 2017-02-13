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Бойца ММА застрелили в ночном клубе

Источник:  Лента.РуКомментарии

В одном из ночных клубов Великого Устюга был застрелен боец смешанного стиля Денис Раздрогов, сообщает «Лента.Ру» со ссылкой на gorodche.ru.

19-летний спортсмен вступился за администратора, который не хотел пускать в заведение трех агрессивно настроенных мужчин. Сначала оппоненты Раздрогова покинули заведение, но вскоре вернулись с оружием. После чего один из них выстрелил спортсмену в ногу, Раздрогов скончался от потери крови. 

Полиции удалось по горячим следам задержать виновных, у всех троих уже были судимости.  

Раздрогов - четырехкратный победитель первенства Северо-Западного федерального округа по рукопашному бою, двукратный призер России по армейскому рукопашному бою и победитель первенства Архангельской области по ММА. 

В Великом Устюге закрыли ночной клуб, где убили бойца ММА

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