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Евгений Зимин: Знарок дает возможность молодым раскрыть свои таланты на уровне сборной

Источник:  Р-СпортКомментарии

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Зимин поделился впечатлениями от выступления сборной России по хоккею на Шведских играх - третьем этапе Еврохоккейтура.

- Дело в том, что в прежние времена в обойме первой и второй сборной были одни и те же люди, а сейчас идет смена поколений, и Знарок как бы реализует это поколение. Он не гоняет старых игроков, а дает возможность молодым раскрыть свои таланты, почувствовать уверенность. Оказывается, он прав, у нас очень много хороших игроков, которые достойно сыграли в Евротуре и вообще уже приближаются, на мой взгляд, к уровню первой сборной, а некоторые уже достигли ее уровня.

Наша сборная в этом Евротуре сыграла очень хорошо, это доказывает не только результат, который она показала, выиграв практически все игры и заняв первое место с большим отрывом, но и то, что Знарок очень много экспериментировал, привлекал молодежь, было очень много молодых игроков в команде. На мой взгляд, это очень положительно влияет на наш хоккей в целом, - рассказал Зимин в интервью «Р-Спорт».

Напомним, что сборная России выиграла все три игры на турнире, досрочно выиграв Евротур сезона 2016/17. В общей таблице после трех этапов российская команда набрала 24 очка в девяти встречах и стала недосягаема для ближайших преследователей чехов (12 баллов).

Добавим, что в апреле пройдет последний этап Евротура - Чешские игры.

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