ФХР отстранила тренеров «Витязя-2003» после смерти 14-летнего хоккеиста

Федерация хоккея России (ФХР) временно отстранила двух тренеров команды «Витязь-2003» после смерти 14-летнего хоккеиста команды Ильи Солнышкина.

Решение было принято на внеочередном заседании Совместной дисциплинарной палаты ФХР и КХЛ. Санкции были применены в отношении тренеров Дмитрия Дубровского и Вячеслава Курочкина.

На настоящий момент расследование продолжается. В ходе него, возможно, будут применены и санкции в отношении других ответственных официальных лиц. К расследованию подключены медицинская служба ФХР и служба безопасности ФХР. Заседания Совместной дисциплинарной палаты ФХР и КХЛ будут проходить по мере поступления новых материалов.

Напомним, что 11 февраля в Подольске после тренировки скончался 14-летний хоккеист Илья Солнышкин. Подробнее ЗДЕСЬ